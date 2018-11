Nederland is donderdag een plaats gezakt op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Oostenrijk nam na de vierde speelronde in de groepsfases van de Champions League en Europa League de belangrijke elfde plek over.

Door het verlies van PSV tegen Tottenham Hotspur (2-1) en het gelijkspel van Ajax bij Benfica (1-1) kon Nederland slechts 0,2 punt toevoegen aan zijn totaal. De Oostenrijkse clubs Red Bull Salzburg (2-5-zege bij Rosenborg) en Rapid Wien (0-0 tegen Villarreal) pakten in de Europa League 0,6 punt voor Oostenrijk, dat daarmee boven Nederland uitkomt.

Nederland bezet op de lijst - samengesteld op basis van de Europese prestaties in de laatste vijf jaar - de twaalfde plek. Het verschil met nummer elf Oostenrijk bedraagt slechts 0,017 punt.

In zowel de Champions League als de Europa League levert een overwinning twee punten en een gelijkspel één punt op. De behaalde punten worden vervolgens gedeeld door het aantal clubs dat namens een land aan het begin van het seizoen Europees voetbal speelde. Bij zowel Nederland als Oostenrijk zijn dat er vijf.

UEFA coëfficiëntenlijst per 8 november 1. Spanje 93,569

2. Engeland 70,320

3. Italië 69,725

4. Duitsland 65,355

5. Frankrijk 53,165

6. Rusland 48,382

7. Portugal 42,832

8. België 37,300

9. Oekraïne 37,100

10. Turkije 33,200

11. Oostenrijk 28,850

12. Nederland 28,833

13. Denemarken 27,025

14. Griekenland 27,000

15. Zwitserland 26,300

Overwintering Ajax levert Nederland één punt op

Het heroveren van de elfde plaats op de coëfficiëntenranglijst is belangrijk, want die positie is vrijwel zeker goed voor een rechtstreeks Champions League-ticket voor de kampioen van volgend seizoen.

Rechtstreekse toelating kan dan alleen gedwarsboomd worden als de Champions League-winnaar van 2020 zich niet via de nationale competitie voor het miljoenenbal kwalificeert. Mocht Nederland naar plek tien stijgen, dan is Champions League-deelname voor de kampioen helemaal zeker.

Ajax kan de komende duels flink wat punten verzamelen. Als de Amsterdammers zich definitief plaatsen voor de volgende ronde, levert dat vijf punten op. Dat wordt gedeeld door het aantal Nederlandse deelnemers (vijf) en zorgt dan voor één extra punt, waarmee Nederland weer boven Oostenrijk komt te staan.

Ajax bezet momenteel met acht punten de tweede plaats in groep E. Als de ploeg van trainer Erik ten Hag over drie weken van AEK Athene wint, dan is het zeker van een plek in de achtste finales.

PSV speelt over drie weken een thuiswedstrijd tegen FC Barcelona, dat al zeker is van een plek in de achtste finales. De ploeg uit Eindhoven is met één punt hekkensluiter in groep B en is bij een nederlaag tegen de Catalanen kansloos voor de derde plaats die recht geeft op een plek in de knock-outfase van de Europa League.

