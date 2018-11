Sporting CP heeft Marcel Keizer donderdagavond aangesteld als trainer. De voormalige coach van Ajax tekent een contract tot medio 2021 bij de Portugese topclub.

Al Jazira, de vorige club van Keizer, maakte eerder op donderdag al bekend dat de 49-jarige Noord-Hollander vertrokken was en ieder moment bij Sporting kon gaan tekenen.

De Portugezen maakten de komst van Keizer enkele uren na het Europa League-duel met Arsenal bekend. Sporting speelde in het Emirates Stadium doelpuntloos gelijk tegen 'The Gunners' en heeft daardoor goede papieren voor een plek in de volgende ronde.

Keizer meldde afgelopen maandag al dat hij door Sporting benaderd was om José Peseiro op te volgen. De Portugees werd vorige week ontslagen door de topclub uit Lissabon, die momenteel derde staat in de Portugese competitie. De achterstand op koploper FC Porto en nummer twee Braga is twee punten.

Al maanden onrustig bij Sporting

Het is al maanden hectisch bij Sporting, waar de Nederlandse spitsen Bas Dost en Luc Castaignos onder contract staan. De spelers en de staf werden in mei op het trainingscomplex aangevallen door hooligans, waarna diverse spelers én trainer Jorge Jesus vertrokken.

De clubleiding stelde Sinisa Mihajlovic aan als opvolger van Jesus, maar van de Serviër werd al na negen dagen afscheid genomen. Zijn vervanger Peseiro hield het ook niet lang vol.

Keizer was aan het begin van het vorige seizoen nog hoofdtrainer van Ajax, maar hij werd daar in december ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Afgelopen zomer tekende de voormalige coach van FC Emmen, SC Cambuur en Jong Ajax bij Al Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het contract van Keizer bij Sporting gaat officieel op 12 november in. Dat betekent dat hij zondag nog niet op de bank zit als zijn nieuwe ploeg het in de competitie opneemt tegen laagvlieger GD Chaves.