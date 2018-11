Lieke Martens is blij dat ze vrijdag in actie kan komen in de heenwedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Zwitserland in de finale van de play-offs voor een ticket voor het WK. De aanvaller is net op tijd hersteld van een voetblessure.

"Ik ben gelukkig niet zo vaak geblesseerd, dus het is voor mij ook afwachten hoe snel ik m'n ritme weer te pakken heb", aldus Martens, die zondag haar rentree voor FC Barcelona maakte en gelijk de negentig minuten volmaakte.

"Ik heb hard gewerkt om er hier bij te zijn, ik voel me goed en fit. Zulke duels, waarin echt iets op het spel staat, zijn leuk om te spelen."

Martens voelt de druk op haar schouders. De 25-jarige Limburgse blonk vorig jaar uit op het gewonnen EK in eigen land en werd vervolgens gekozen tot beste speelster van het toernooi en ook tot beste voetbalster van Europa én de wereld.

"Alles overviel me. Eerst werd ik gekozen tot de beste van het EK, dat was een mooi compliment. Daarna volgden die nominaties. Dat vond ik al super. Vervolgens won ik ze ook allebei", blikt ze nog één keer terug.

"Er is sindsdien veel veranderd. Iedereen heeft ontzettend hoge verwachtingen van mij. Die heb ik van mezelf ook altijd al gehad, maar het is wel even wat anders als heel Nederland iets van je verwacht. Dat merk ik op en naast het veld."

'Ervan bewust dat ik mezelf moet doorontwikkelen'

Martens krijgt van tegenstanders vaak dubbele dekking. Dit leidt ertoe dat ze minder vaak beslissend is en dus met minder doelpunten en assists genoegen moet nemen.

"Ik ben me ervan bewust dat ik mezelf moet doorontwikkelen, om bepaalde dingen anders te doen. Ik krijg minder ruimte. Tegenstanders weten dat als ik ga dribbelen, ik altijd de binnenkant op zoek", is ze zelfkritisch.

"Er is veel voor me veranderd, maar ik zie daar ook een mooie uitdaging in om mezelf te ontwikkelen. En mijn teamgenoten kunnen ook helpen om me beter te laten voetballen."

Martens waagt zich niet aan de discussie over wie bij Nederland tegen Zwitserland in de spits moet staan, Vivianne Miedema of Lineth Beerensteyn.

"Ze zijn beiden prima spitsen met hun eigen kwaliteiten. Ik ben blij dat ik die keuze niet hoef te maken. De concurrentie binnen de groep is toegenomen, dat hebben we ook nodig om beter te worden."

'Heel Nederland denkt dat we het wel 'even' gaan doen'

Martens vindt het te gemakkelijk om te zeggen dat Nederland het als Europees kampioen het aan zijn stand verplicht is om zich te plaatsen voor het WK.

"Heel Nederland denkt dat we het wel 'even' gaan doen. Maar zo werkt het niet. Als je Europees kampioen bent, betekent dat niet dat je alle wedstrijden zomaar wint. De Zwitsers hebben een prima collectief, ze kunnen hartstikke goed verdedigen. We zullen ervoor moeten vechten."

Zwitserland kan in elk geval niet over de sterkst mogelijke selectie beschikken, want sterkhouders als Lara Dickenmann (VfL Wolfsburg) en Ramona Bachmann (Chelsea) zijn er vanwege een blessure en een schorsing niet bij.

De heenwedstrijd tussen Nederland en Zwitserland begint vrijdag om 20.00 uur in de uitverkochte Galgenwaard. De return tussen beide landen start dinsdag om 19.00 uur in het LIPO Park in Schaffhausen.

De winnaar plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Frankrijk, dat op 7 juni wordt afgetrapt en een maand later op 7 juli wordt afgesloten met de finale.