Chelsea en Arsenal hebben zich donderdag in een voortijdig stadium geplaatst voor de tweede ronde van de Europa League. De 'Blues' wonnen in de vierde groepswedstrijd met 0-1 op bezoek bij BATE Borisov, terwijl de 'Gunners' met 0-0 gelijkspeelden in eigen huis tegen Sporting Lissabon.

Bij Chelsea kroonde Olivier Giroud zich tot matchwinner door in de 52e minuut verantwoordelijk te zijn voor het enige doelpunt van de verder weinig hoogstaande wedstrijd.

Chelsea kwam door de vierde opeenvolgende zege op twaalf punten en kan daarmee niet meer als derde eindigen in poule L.

De ploeg van de nieuwe manager Maurizio Sarri heeft op dit moment zes punten voorsprong op naaste achtervolger Vidi (zes punten) en negen punten op zowel PAOK Saloniki als BATE Borisov (beide drie punten).

Vidi won donderdag in eigen huis met eveneens 1-0 van PAOK Saloniki dankzij een treffer van Georgi Milanov in de ook al 52e minuut.

Bij Arsenal-Sporting kansen schaars

Bij Arsenal-Sporting Lissabon waren de kansen schaars en dus was het niet geheel verwonderlijk dat na negentig minuten de brilstand nog op het scorebord stond.

Sporting Lissabon beëindigde de wedstrijd wel met een man minder na een rode kaart voor Jérémy Mathieu vlak voor tijd wegens het neerhalen van de doorgebroken Pierre-Emerick Aubameyang.

Bij Sporting Lissabon deed Bas Dost alleen de laatste twintig minuten mee. De spits maakte afgelopen weekeinde zijn rentree na langdurig blessureleed.

Sporting Lissabon stelt naar alle waarschijnlijkheid een dezer dagen Marcel Keizer aan als de nieuwe trainer. Hij liet donderdag zijn contract ontbinden bij Al-Jazira.

Welbeck mogelijk been gebroken

Arsenal had precies voldoende aan het gelijkspel om zich te verzekeren van een ticket voor de knock-outfase van het tweede Europese bekertoernooi.

De ploeg van manager Unai Emery gaat aan kop in groep E met tien punten, gevolgd door Sporting Lissabon (zeven punten), Vorskla en Qarabag FK (beide drie punten).

Qarabag won donderdag op bezoek bij Vorskla met 0-1 dankzij een benutte strafschop van Araz Abdullayev in de dertiende minuut.

Arsenal kreeg tegen Sporting Lissabon nog wel een bittere pil te slikken. Danny Welbeck viel al na een half uur geblesseerd uit en gevreesd wordt dat hij zijn been heeft gebroken.

In groep G kan het nog alle kanten op

Naast Chelsea en Arsenal bereikten ook Bayer Leverkusen en FC Zürich de tweede ronde. De Duitsers wonnen in een rechtstreeks gevecht op eigen veld met 2-1 van de Zwitsers.

Bayer Leverkusen slaagde er lange tijd niet in om een gaatje te vinden in de hechte defensie van FC Zürich, maar Tin Jedvaj bak met een doelpunt in de 61e minuut de ban.

De nederlaag had geen gevolgen voor FC Zürich, omdat het andere duel in groep A tussen Ludogorets en AEK Larnaca in een 0-0-gelijkspel eindigde.

Bayer Leverkusen voert de ranglijst aan met negen punten, gevolgd door FC Zürich (eveneens negen punten), Ludogorets en AEK Larnaca (beide twee punten).

Geen beslissingen in overige groepen

In groep B, groep C, groep F, groep G en groep K ligt alles nog open en vallen de beslissingen pas in de laatste twee speelrondes (29 november en 13 december).

In groep B wonnen Celtic (2-1 tegen RB Leipzig) en Red Bull Salzburg (2-5 tegen het Rosenborg BK van trainer Rini Coolen).

In groep C waren er gelijke spelen bij Girondins Bordeaux-Zenit Sint-Petersburg (1-1) en Slavia Praag-FC Kopenhagen (0-0) en in groep F won Olympiakos met 5-1 van Dudelange en was er een gelijkspel bij Real Betis-AC Milan (1-1).

In groep G won Spartak Moskou met 4-3 van Rangers FC en was er een gelijkspel bij Rapid Wien-Villarreal (0-0) en in groep K wonnen Dinamo Kiev (3-1 tegen Stade Rennes) en FC Astana (2-1 tegen Jablonec).

