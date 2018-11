Paris Saint-Germain (PSG) gaat onderzoeken of de club zich de laatste jaren schuldig heeft gemaakt aan etnische profilering. De Franse topclub zou jeugdspelers hebben geweerd op basis van hun afkomst.

De scoutingafdeling van PSG heeft tussen 2013 en 2018 formulieren over jeugdspelers ingevuld waarbij de talenten werden beoordeeld op etniciteit, zo blijkt uit gelekte documenten die in handen zijn van de Franse website Mediapart.

Naar verluidt wilde de scoutingafdeling met deze aanpak meer Franse spelers in de jeugdopleiding krijgen en het aantal talenten uit onder meer Afrika en andere niet-Europese landen flink verkleinen.

PSG-directeur Jean Claude Blanc zegt donderdag in gesprek met de BBC dat hij geschokt is door het nieuws en dat hij zich "verraden" voelt. De Parijzenaars bevestigen in een verklaring dat de "illegale evaluatieformulieren" bestaan en dat wordt onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden.

"De genoemde formulieren zijn puur het initiatief van de persoon die de leiding had over de desbetreffende afdeling", aldus PSG in een verklaring. "Dit gaat tegen de waarden in waar wij als club voor staan. Wij selecteren jeugdspelers alleen op kwaliteit en gedrag."