Kevin Strootman is met Olympique Marseille uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. De Fransen verloren donderdag met 2-1 bij Lazio. Erwin Koeman boekte zijn eerste overwinning als interim-trainer van Fenerbahçe.

Marseille, dat vorig seizoen nog de Europa League-finale bereikte en daarin werd verslagen door Atlético Madrid, verloor twee van zijn eerste drie groepsduels en moest winnen bij Lazio om een goede kans te houden op overwintering.

De ploeg van trainer Rudi Garcia kwam vlak voor rust echter op achterstand in het Stadio Olimpico door een treffer van Marco Parolo. Joaquin Correa maakte er na 55 minuten zelfs 2-0 van door de bal in de verre hoek achter doelman Yohann Pelé te werken.

Marseille herstelde zich snel van die tweede tegentreffer - Florian Thauvin verschalkte keeper Thomas Strakosha vijf minuten later met een laag schot - maar de broodnodige gelijkmaker bleef uit voor de Fransen.

Strootman deed de hele wedstrijd mee bij Marseille, dat door het verlies op één punt blijft steken in groep H en niet meer kan overwinteren.

Willems levert assist bij winnend Frankfurt

Koploper Eintracht Frankfurt bleef ook tegen Apollon Limassol (2-3) zonder puntenverlies en gaat samen met nummer twee Lazio (negen punten) naar de knock-outfase. Jetro Willems deed de hele wedstrijd mee bij de Duitsers.

Voor Frankfurt was er lange tijd niks aan de hand in het Cypriotische Nicosia. Luka Jovic had na zeventien minuten op aangeven van Willems voor de openingstreffer gezorgd en Sebastién Haller (ex-FC Utrecht) en Mijat Gacinovic maakten er in een tijdsbestek van drie minuten in de tweede helft zelfs 0-3 van.

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar Apollon Limassol gaf niet op. Emilio Zelaya maakte twintig minuten voor tijd de 3-1 en schoot diep in blessuretijd ook nog de aansluitingstreffer binnen door een strafschop te benutten, maar de wederopstanding van de thuisploeg kwam te laat om nog een resultaat af te dwingen.

Koeman wint met Fenerbahçe

In groep D deed Koeman uitstekende zaken met Fenerbahçe door Anderlecht met 2-0 te verslaan. De openingstreffer van Mathieu Valbuena viel pas in de 71e minuut. Een voorzet van de Franse middenvelder werd door niemand aangeraakt en belandde achter de geklopte keeper Thomas Didillon in het doel.

Drie minuten later gooide Michael Frey de wedstrijd op slot door van dichtbij binnen te tikken. Anderlecht eindigde de wedstrijd in Istanboel met tien man, nadat oud-PSV'er Zakaria Bakkali zijn tweede gele kaart ontving voor vasthouden.

De laatste overwinning van Fenerbahçe dateerde van 4 oktober en werd eveneens geboekt in de Europa League. De huidige nummer vijftien in de Turkse competitie was destijds met 2-0 te sterk voor het Slowaakse Spartak Trnava.

Koeman is sinds eind oktober de eindverantwoordelijke bij Fenerbahçe na het ontslag van Phillip Cocu, die moest vertrekken na de teleurstellende seizoensstart. Koeman begon zijn periode als interim-trainer vrijdag met een verdienstelijk 2-2-gelijkspel tegen rivaal Galatasaray.

Door de zege op Anderlecht komt Fenerbahçe op zeven punten, nog steeds goed voor de tweede plek in groep D. Dinamo Zagreb was in de dichte mist met 3-1 te sterk voor Spartak Trnava en is met twaalf punten zeker van de volgende ronde. Anderlecht staat laatste met één punt en kan overwintering vergeten. Trnava heeft drie punten.

Promes doet goede zaken met Sevilla

In groep J boekte Sevilla een zwaarbevochten zege op het nog puntloze Akhisar Belediyespor. De ploeg van Quincy Promes, die 88 minuten in het veld stond, zegevierde met 2-3.

Halverwege stond Sevilla al op een comfortabele 0-2-voorsprong, maar de thuisploeg richtte zich na rust op en kwam op gelijke hoogte door doelpunten van ex-Feyenoorder Elvis Manu (52e minuut) en Onur Ayik (78e minuut).

Sevilla, dat een achterstand bespaard bleef door een gemiste penalty van de thuisploeg, liet zien over de langste adem te beschikken. Éver Banega mocht drie minuten voor tijd aanleggen van elf meter en maakte optimaal van het buitenkansje gebruik: 2-3.

Door de nipte overwinning komt Sevilla op negen punten, goed voor de tweede plaats. Krasnodar won met 2-1 van Standard Luik (zes punten) en heeft ook negen punten. Akhisar Belediyespor is al uitgeschakeld.

In groep I speelden Ryan Babel en Jeremain Lens met Besiktas gelijk bij KRC Genk: 1-1. Lens moest de wedstrijd door een blessure al na twaalf minuten staken, terwijl Babel het hele duel speelde. Ook Malmö en Sarpsborg 08 speelden met 1-1 gelijk, waardoor alles nog dicht bij elkaar staat in de poule.

