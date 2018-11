Sarina Wiegman heeft er alle vertrouwen in dat de Oranjevrouwen zich ten koste van Zwitserland via de play-offs gaan plaatsen voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.

"Wij zijn favoriet, dat lijkt me wel. Dat zijn we eigenlijk al het hele jaar bij de wedstrijden die we afwerken en dat is nu ook het geval", zegt de bondscoach donderdag in gesprek met het AD.

Dat de verwachtingen hooggespannen zijn, komt ook doordat Zwitserland in de persoon van Lara Dickenmann (VfL Wolfsburg) en Ramona Bachmann (Chelsea) twee sterkhouders mist.

"We moeten gewoon doen wat we steeds doen. Als team functioneren en zo goed mogelijk spelen", stelt Wiegman, die het alleen over haar eigen ploeg wil hebben.

Bij Nederland is de grote vraag wie er vrijdag in de heenwedstrijd in Stadion Galgenwaard in Utrecht in de spits speelt, Lineth Beerensteyn of Vivianne Miedema.

Beerensteyn kreeg in het tweeluik met Denemarken in de halve finales van de play-offs verrassend de voorkeur, ook omdat Miedema terugkwam van een blessure, en maakte prompt drie van de vier doelpunten.

'Wij kijken naar de vorm van de dag'

"Wij kijken naar de vorm van de dag, hoe de speelsters het bij hun club doen en hoe ze het de vorige wedstrijden hebben gedaan. We nemen alles mee, dat gooien we bij elkaar en dan maken we een keuze", aldus Wiegman.

Miedema liet afgelopen dinsdag nog weten dat ze vindt dat ze moet spelen tegen Zwitserland. Ze vindt dat dit ook terecht zou zijn, gezien de vorm waarin ze de voorbije tijd steekt bij Arsenal.

"Ik heb de afgelopen weken donders goed laten zien waartoe ik in staat ben. Iedereen weet dat ik in vorm ben, bijna elke bal vliegt erin. En ja, als ik bondscoach zou zijn, zou ik spelers op het veld willen hebben die in vorm zijn", zei ze.

De heenwedstrijd tussen Nederland en Zwitserland begint vrijdag om 20.00 uur in de uitverkochte Galgenwaard. De return tussen beide landen start dinsdag om 19.00 uur in het LIPO Park in Schaffhausen.

De winnaar plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Frankrijk, dat op 7 juni wordt afgetrapt en een maand later op 7 juli wordt afgesloten met de finale.