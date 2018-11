Doelman Indy Groothuizen is zijn basisplek bij ADO Den Haag kwijt. Trainer Alfons Groenendijk geeft Robert Zwinkels vanaf komend weekend de voorkeur onder de lat.

De 22-jarige Groothuizen speelt sinds 2017 voor ADO en knokte zich dit seizoen in de basis, maar de oud-Ajacied liet in de eerste elf wedstrijden van het seizoen geen goede indruk achter.

Groothuizen ging regelmatig in de fout en blunderde zondag in het uitduel met FC Utrecht (3-0) opnieuw door een terugspeelbal verkeerd te verwerken. De bal belandde op de paal, waarna Cyriel Dessers voor de 1-0 zorgde.

"We hebben het grootste vertrouwen in Indy voor de toekomst en hij heeft enorm veel potentie, maar is in de laatste periode ook wat ongelukkig geweest", zegt Groenendijk donderdag in gesprek met ADO TV. "Daarom heb ik besloten om Robert de voorkeur te geven."

Nog meer wijzigingen in basiselftal

De 35-jarige Zwinkels staat al zijn hele loopbaan onder contract bij ADO Den Haag en was vorig seizoen nog eerste doelman. Hij keepte sinds 2005 145 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de club uit de hofstad.

Naast de keeperswissel kondigt Groenendijk nog meer wijzigingen aan in zijn basiselftal. "De resultaten liegen niet en we zijn ontevreden over hoe het nu gaat. Het is uiteindelijk mijn taak om de boel weer op de rit te krijgen."

"Ik geef graag vertrouwen aan spelers, maar er moet wel gepresteerd worden bij ADO", benadrukt de coach. "Gebeurt dat niet, dan moet je ingrijpen en dat gaat dan ook gebeuren richting zondag. Ik zal meerdere wijzigingen doorvoeren."

ADO neemt het zondag voor eigen publiek op tegen AZ (aftrap 14.30 uur). De ploeg van Groenendijk won op 6 oktober voor het laatst een competitiewedstrijd en bezet na elf duels de twaalfde plek in de Eredivisie.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie