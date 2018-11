Bondscoach Gareth Southgate van Engeland heeft geen begrip voor de verontwaardiging over de afscheidswedstrijd die Wayne Rooney krijgt bij 'The Three Lions'.

De 33-jarige aanvaller, die vorig jaar besloot te stoppen als international, zit in de selectie van Engeland voor de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten die op 15 november op Wembley wordt gespeeld.

Het idee kwam van Southgate zelf, die Rooney zo wil bedanken voor bewezen diensten. Diverse Britse media en oud-internationals zijn verbaasd over de manier waarop de 119-voudig international een eerbetoon krijgt. Ze vrezen dat het oefenduel meer een afscheidswedstrijd dan een serieuze test wordt.

"We zijn een vreemd land", reageerde Southgate donderdag op zijn persconferentie. "Rooney is een speler die hoog in ieders aanzien moet staan en toch zijn we in dit land constant bezig om over dit eerbetoon te oordelen. Ik kijk er juist heel erg naar uit om met hem te werken de komende tijd."

Afscheid Podolski inspiratie voor Southgate

Volgens Southgate is hij geïnspireerd geraakt door de afscheidswedstrijd die Lukas Podolski in maart 2017 kreeg bij het Duitse elftal. De nu 33-jarige aanvaller stond aan de aftrap tegen Engeland en zorgde met een wereldgoal voor de enige treffer van de wedstrijd (1-0).

"We waren allemaal onder de indruk van dat duel", aldus Southgate. "Iedereen was het er op dat moment over eens dat het een goede manier was om iemand met een fantastische interlandloopbaan te eren. Wij zijn daar in Engeland gewoon nooit zo goed in geweest."

"Rooney heeft in een periode van meer dan tien jaar bewezen deze afscheidswedstrijd te verdienen. Hij deed aan zes grote toernooien mee en is topscorer aller tijden voor Engeland. We zijn al twaalf maanden bezig om zijn prestaties op een goede manier te eren en dit is daar een mooie kans voor."

Rooney begint duel met de VS op de bank

Voor Rooney wordt het duel met de VS, dat hij als bankzitter begint, zijn 120e en dus laatste interland. De aanvaller van D.C. United speelde voor het laatst een interland in november 2016, toen Engeland met 3-0 te sterk was voor Schotland.

Met Callum Wilson zit er ook een debutant in de selectie van Southgate. De aanvaller van Bournemouth was dit seizoen al zes keer trefzeker in de Premier League.

Engeland speelt drie dagen na het oefenduel met de VS een wedstrijd tegen Kroatië in de Nations League. De verliezend finalist van het afgelopen WK staat laatste in groep 4 van de A-divisie met drie punten achterstand op Engeland. Spanje gaat aan de leiding.

Bekijk het programma en de standen in de Nations League