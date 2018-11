Anthony Martial is donderdag opgenomen in de definitieve selectie van Frankrijk voor het Nations League-duel met Oranje en de vriendschappelijke interland tegen Uruguay. De aanvaller van Manchester United was sinds eind maart niet meer opgeroepen.

De tot dusver laatste interland van de 23-jarige Martial dateert van 27 maart van dit jaar, toen hij 58 minuten meedeed in het met 1-3 gewonnen oefenduel met Rusland.

Sindsdien kreeg de achttienvoudig international geen uitnodiging meer van bondscoach Didier Deschamps, waardoor hij onder meer het WK miste. Martial is de laatste weken na een mindere periode weer op dreef bij United met vijf competitiegoals in vier duels.

Ten opzichte van de vorige selectie van Frankrijk ontbreken Lucas Hernández, Thomas Lemar, Dimitri Payet en Kurt Zouma. Naast Martial zijn Nabil Fakir, Benjamin Mendy en Adil Rami er in tegenstelling tot de laatste interlandperiode weer bij.

Oranje en wereldkampioen Frankrijk staan volgende week vrijdag in De Kuip tegenover elkaar in het kader van de Nations League. De Fransen treffen Uruguay vier dagen later in Parijs.

De selectie van Frankrijk

Doel: Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marseille).

Verdediging: Lucas Digne (Everton), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Adil Rami (Olympique Marseille), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Djibril Sidibé (AS Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid).

Middenveld: N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Steven Nzonzi (AS Roma), Paul Pogba (Manchester United).

Aanval: Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marseille).

Selectie Oranje vrijdag bekend

Bondscoach Ronald Koeman maakt zijn definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk én Duitsland vrijdag bekend. De voorselectie kent met Hertha BSC-aanvaller Javairô Dilrosun één debutant.

De ontmoeting tussen Oranje en Frankrijk, de koploper in groep A van de Nations League, begint volgende week vrijdag om 20.45 uur. Duitsland-Nederland begint op maandag 19 november om dezelfde tijd in Gelsenkirchen.

De voorselectie van Oranje

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Wesley Hoedt (Southampton), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

Bekijk het programma en de standen in de Nations League