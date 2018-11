Benfica-trainer Rui Vitória blijft ondanks de moeilijke uitgangspositie in groep E van de Champions League geloven in het bereiken van de volgende ronde. Zijn ploeg was woensdag tegen Ajax gebaat bij winst, maar kwam niet verder dan 1-1.

Door het gelijkspel wordt het voor Benfica heel moeilijk om de knock-outfase te halen. De 36-voudig landskampioen staat vier punten achter op de Amsterdammers met nog twee groepsduels te gaan.

"Maar we zullen ervoor blijven vechten en blijven erin geloven", bleef Vitória na de wedstrijd in Estádio da Luz strijdbaar. Hij zag lichtpuntjes in het duel met Ajax. "We toonden moed, werkten hard en gingen vol voor de winst."

Benfica speelt in de volgende Champions League-speelronde uit tegen Bayern München. De ploeg van Vitória moet winnen in de Allianz Arena om zicht te houden op de achtste finales. Concurrent Ajax speelt tegelijkertijd uit tegen AEK Athene.

'Gemiste kans typerend voor huidige fase'

De Portugezen kwamen tegen Ajax voor rust op voorsprong via een treffer van Jonas. In de tweede helft maakte Dusan Tadic gelijk. Gabriel had in de slotseconden de 2-1 op zijn schoen, maar keeper André Onana redde knap.

"We hadden het gevoel dat we zouden winnen en kregen daar in de allerlaatste minuut nog een kans voor", aldus Vitória. "Bij de wedstrijd in Nederland maakten details al het verschil en hier hadden we wéér geen geluk in de laatste minuut. Als we in een positievere fase hadden gezeten, was die bal er wél in gegaan."

De 48-jarige Portugese coach presteert momenteel matig met Benfica, dat nu al vier wedstrijden zonder zege is. Toch vindt hij dat zijn ploeg het goed aanpakte tegen Ajax. "We waren tactisch goed en hebben Ajax aanvallend grotendeels aan banden gelegd", constateerde hij.

"We gingen voor het tweede doelpunt en hadden onze kansen beter moeten afmaken. De kans in de laatste minuut is typerend voor de fase waarin we zitten. We hadden gewoon geen geluk."

