André Onana speelde woensdag met een blunder bij de openingstreffer en een cruciale redding in de slotseconden een hoofdrol bij Benfica-Ajax (1-1). De doelman van de Amsterdammers erkent dat hij bij de 1-0 een grote fout maakte en wil ervan leren.

Voorafgaand aan het doelpunt van Benfica ging Onana al bijna in de fout bij het uitkappen van spits Jonas. Bij de verre ingooi die volgde, tastte de Kameroener volledig mis en kon Jonas alsnog scoren.

De 22-jarige Onana gaf toe dat hij zich na het weggeven van de ingooi te graag wilde revancheren en daardoor juist in de fout ging. "Maar dat mag natuurlijk niet gebeuren. Deze fout neem ik mee in mijn rugzak. Het mag me niet overkomen", zei hij.

Nadat Dusan Tadic in de tweede helft gelijkmaakte, stelde Onana met zijn redding vlak voor tijd een belangrijk punt veilig voor Ajax. Direct na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Gianluca Rocchi werd hij besprongen door zijn teamgenoten.

"Dat komt omdat we een hecht team zijn", aldus de keeper. "Bij de gelijkmaker van Tadic was ik volgens mij nog blijer dan hijzelf. En zij zijn mij dankbaar voor die redding."

'Wisten dat we zouden scoren'

Hoewel Ajax met een achterstand ging rusten in Estádio da Luz, was het vertrouwen bij de ploeg van trainer Erik ten Hag in een goed resultaat groot.

"De trainer zei ons in de rust dat we gewoon op dezelfde voet verder moesten gaan. We hebben geweldige spelers en wisten dat we zouden scoren", zei de 22-jarige Onana daar tegen Veronica over.

"Het was uiteindelijk een goede wedstrijd en ik vond ons beter dan Benfica. Als je niet verliest, ga je met een redelijk gevoel naar huis. We mogen de achtste finales nu niet meer missen en moeten het in Griekenland afmaken."

Als Onana er later deze maand met Ajax in slaagt om te winnen bij AEK Athene, dan zijn de Amsterdammers voor het eerst sinds 2005/2006 door naar de knock-outfase van de Champions League. Dat is ook het geval als concurrent Benfica niet van Bayern München wint.

