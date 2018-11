Ajax-captain Matthijs de Ligt is tevreden met een punt (1-1) tegen Benfica, nadat de Portugezen in de eerste helft in het Champions League-duel in Lissabon veel sterker waren. Tot opluchting van De Ligt speelden de Amsterdammers na rust sterker en maakte Dusan Tadic gelijk.

"De eerste helft was niet goed genoeg. We speelden niet ons eigen spel, geen durf en lef", aldus De Ligt voor de camera van Veronica. "Na rust hebben we ons fantastisch opgericht. Ze gingen net tijdrekken toen we gelijkmaakten. Dat was lekker."

Met het gelijkspel zetten Ajax en De Ligt weer een stap naar overwintering in het miljoenenbal. Het is zelfs al zeker dat de Amsterdamse club minimaal derde wordt in groep E en daarmee is een ticket voor de knock-outfase van de Europa League in ieder geval een feit.

Als Ajax, dat met acht punten tweede staat, over drie weken wint bij het nog puntloze AEK Athene dan is een plek in de volgende ronde van de Champions League zeker. "Vooraf was de derde plaats het doel", vertelde De Ligt. "Maar nu staan we er zo goed voor dat we gewoon bij de eerste twee moeten eindigen."

'Benfica was ook niet groots'

Ook trainer Erik ten Hag vindt dat Ajax overwintering in de Champions League niet meer mag ontgaan. "Vorig seizoen was een blamage voor de club zonder Europees voetbal. Nu leggen we de lat nog wat hoger."

Net als De Ligt erkende de trainer wel dat Ajax voor rust zeer zwak speelde tegen Benfica. De uitploeg creëerde pas aan het eind van de eerste helft de eerste kans, nadat Benfica al had gescoord na een blunder van doelman André Onana.

"We zaten als team niet goed in de wedstrijd. Nogal wat spelers waren onzichtbaar. We speelden zonder geloof, zonder initiatief, zonder tempo en zonder diepgang. Ik vond Benfica ook niet groots, maar door onze eigen schuld kwamen wij wel op achterstand", aldus Ten Hag, die zijn ploeg een compliment maakte voor het spel na rust.

"Ze hebben zich prima terug geknokt. We waren weerbaar en konden daardoor op 1-1 komen. Na de gelijkmaker hadden we onze beste fase. We gingen voor de overwinning, maar die zat er helaas net niet in. Deze uitslag is meer dan verdiend."

De andere wedstrijd woensdag in groep E werd door Bayern München met 2-0 gewonnen van AEK Athene. De Duitsers gaan daardoor aan kop met tien punten, gevolgd door Ajax (acht punten) en Benfica (vier punten).