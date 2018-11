Justin Kluivert heeft woensdag met AS Roma een 1-2-zege geboekt in het Champions League-duel met CSKA Moskou. In een andere groep was Valencia thuis met 3-1 te sterk voor Young Boys.

De negentienjarige Kluivert had in Moskou een basisplaats en werd na zeventig minuten gewisseld door trainer Eusebio Di Francesco. De 1-2-eindstand stond op dat moment al op het scorebord.

Konstantinos Manolas maakte al na vier minuten de 0-1 voor Roma en dat mocht de Russische doelman Igor Akinfeev zich aanrekenen. Akinfeev zat mis bij een corner van Lorenzo Pellegrini en de Griekse verdediger kopte raak.

Na een half uur had Kluivert een aardige actie. Hij zette Alessandro Florenzi vrij voor het doel van de thuisploeg, maar de Italiaanse captain kwam niet goed uit met zijn passes en verprutste zo de kans.

Kort na rust was de stand weer in evenwicht door een goal van de IJslander Arnór Sigurdsson, maar daarna kreeg CSKA kort achter elkaar twee tegenvallers te verwerken.

In de 56e minuut pakte verdediger Hördur Magnússon, de andere IJslander in de Russische ploeg, zijn tweede gele kaart en dus rood en drie minuten later tekende Pellegrini voor de 1-2. Het ontging de scheidsrechter dat de Italiaanse middenvelder dat deed vanuit buitenspelpositie.

Door de zege is Roma bijna zeker van overwintering in de Champions League. De Italiaanse club, die vorig seizoen tot de halve finales kwam, gaat met negen punten uit vier wedstrijden aan kop in groep G en CSKA staat derde met vier punten. Nummer twee Real Madrid (zes punten) begint om 21.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen Viktoria Plzen, dat met één punt onderaan staat.

Santi Mina uitblinker bij Valencia

In groep H mag Valencia door de 3-1-zege op Young Boys blijven hopen op de knock-outfase. Santi Mina speelde een belangrijke rol bij de thuisclub. De 22-jarige spits van Valencia opende na een kwartier spelen de score. Mina stond op de juiste plaats toen de bal na een inzet van Carlos Soler via de paal weer het veld in stuiterde.

Young Boys, dat in april voor het eerst in 32 jaar de Zwitserse landstitel veroverde, kwam in de 37e minuut via Roger Assalé langszij. Santi Mina zorgde er vijf minuten later voor dat Valencia toch met een goed gevoel ging rusten. Hij verlengde de bal na een voorzet van rechts.

Carlos Soler vergrootte na tien minuten spelen in de tweede helft de voorsprong tot 3-1 voor Valencia, dat na vier speelronden vijf punten heeft. Young Boys, waar Sékou Sanogo een kwartier voor tijd direct rood kreeg voor een onbesuisde actie, blijft laatste met één punt.

Koploper Juventus (negen punten) en Manchester United (vier punten) zijn om 21.00 uur begonnen aan de wedstrijd in Turijn.