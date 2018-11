Ajax begint woensdag met Dusan Tadic in de spits aan de Champions League-wedstrijd tegen Benfica. Kasper Dolberg zit op de bank in Estadio da Luz in Lissabon.

Tadic begon vorige maand tegen Bayern München ook al centraal in de aanval en toen pakte Ajax een punt (1-1). Net als in München starten Hakim Ziyech en David Neres op de vleugels.

Het middenveld van Ajax bestaat uit Donny van de Beek, die zaterdag tegen Willem II (2-0-zege) nog werd gepasseerd door trainer Erik ten Hag, Lasse Schöne en Frenkie de Jong.

De achterhoede van de Amsterdammers wordt zoals verwacht gevormd door Noussair Mazraoui, captain Matthijs de Ligt, Daley Blind en Nicolás Tagliafico. Twee weken geleden won Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 1-0 van Benfica en toen stond Dolberg wel in de spits.

Naast Dolberg zitten Rasmus Kristensen, Maximilian Wöber, Klaas-Jan Huntelaar, Zakaria Labyad, Dani de Wit en reservedoelman Kostas Lamprou op de bank. Derde doelman Dominik Kotarski, Vaclav Cerny en Perr Schuurs moeten plaatsnemen op de tribune.

Ajax is bij zege zeker van volgende ronde

Benfica tegen Ajax begint woensdag om 21.00 uur in Estádio da Luz en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi. Ook bij de andere wedstrijd in groep E, Bayern München-AEK Athene, is de aftrap om 21.00 uur.

Als Ajax wint overwintert het voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 in de Champions League. De Amsterdammers hebben na drie wedstrijden zeven punten, evenveel als Bayern. Benfica staat derde met drie punten en AEK is nog puntloos.

Opstelling Benfica: Vlachodimas; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Gabriel, Gedson; Salvio, Cervi, Jonas.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Lasse Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.