Benfica-Ajax 聽路聽

De Ajax-coach vervolgt: "We wilden graag initiatief nemen, maar in de eerste helft聽lukte dat niet. Door de fout van Onana helpen we Benfica in het zadel. Niet alleen daarom was ik niet tevreden, we speelden in een te laag tempo en hadden geen diepgang in ons spel. Het was een matige eerste helft, maar voor het spel na rust moet ik de ploeg een compliment maken. Dat we na de pauze zo terug kunnen komen zegt veel聽over deze groep."