Kingsley Coman heeft woensdag na maanden blessureleed de groepstraining bij Bayern München hervat. De Franse vleugelspeler lijkt op tijd fit om in december tegen Ajax te kunnen spelen.

Eind augustus in de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim (3-1-winst) scheurde de 22-jarige Coman een band van zijn linkerenkel.

De regelmatig door blessures geplaagde Coman scheurde aan het einde van vorig seizoen ook zijn enkelband. Hij miste toen onder meer de laatste tien competitiewedstrijden en de duels van Bayern in de knock-outfase van de Champions League.

"We hopen dat hij eind november, na de komende interlandperiode, weer volledig inzetbaar is", aldus Bayern-trainer Niko Kovac over het herstel van vijftienvoudig international Coman.

Ajax-Bayern op woensdag 12 december

De 'Rekordmeister' speelt op woensdag 12 december tegen Ajax in de Champions League. Het eerste duel tussen de twee ploegen, dat in de Allianz Arena werd gespeeld, eindigde begin oktober in een 1-1-gelijkspel.

Ajax speelt woensdagavond tegen Benfica in groep E (aftrap 21.00 uur). Bij winst in Lissabon is de ploeg van trainer Erik ten Hag al verzekerd van overwintering in de Champions League. Bayern ontvangt AEK Athene.

