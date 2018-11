Club Brugge-trainer Ivan Leko is blij dat de veelbesproken Ruud Vormer zich dinsdag met een doelpunt liet gelden in de Champions League. De Nederlander droeg bij aan de historische 0-4-zege op AS Monaco.

"Het was niet fantastisch, maar wel goed. Hij is nog steeds een belangrijke speler voor ons", zei de 40-jarige Leko na de wedstrijd in het Stade Louis II tegen Sporza.

Vormer was in het nieuws omdat hij als aanvoerder van Brugge verrassend werd gepasseerd in de laatste twee competitieduels. De viervoudig Oranje-international liet weten geen begrip te hebben voor de uitleg van Leko, die op zijn beurt juist blij was met die houding.

Tegen Monaco stond Vormer wél weer in de basis en de oud-Feyenoorder droeg met zijn doelpunt bij aan een historische zege. Brugge won voor het eerst in dertien jaar een Champions League-wedstrijd en boekte de grootste Belgische uitzege ooit in het miljoenenbal.

"Het was niet onze beste wedstrijd, maar dit is fantastisch voor het Belgische voetbal", aldus Leko, die wel kritisch bleef. "We moeten nu verder als team om beter te willen worden. Het was nog geen geweldige wedstrijd."

Henry baalt van situatie met Monaco

Leko's collega Thierry Henry beleefde een zware avond. De oud-spits volgde vorige maand de ontslagen Leonardo Jardim op, maar wacht na vijf wedstrijden nog altijd op zijn eerste overwinning met het zwalkende Monaco.

"De score geeft niet echt een correct beeld van de wedstrijd. Maar als je in de Champions League niet scoort, dan beland je in deze situatie", aldus de voormalig topspits, die met zijn ploeg binnen een half uur al met 0-3 achter stond.

"De drie tegendoelpunten in tien minuten waren een klap. Daarna merkte ik dat we stopten met spelen. Als je niet straft, dan word je gestraft."

In dezelfde poule won Atlético Madrid van Borussia Dortmund. Beide clubs lijken met negen punten hard op weg naar de volgende ronde van de Champions League. Club Brugge (vier punten) en Monaco (één) strijden om plek drie.

