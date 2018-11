Arsène Wenger ontkent dat hij de nieuwe trainer van AC Milan wordt. De 69-jarige Fransman werd de afgelopen dagen door diverse buitenlandse media nadrukkelijk in verband gebracht met de Italiaanse topclub en zou zelfs al een akkoord hebben bereikt.

"Ik kan alleen maar zeggen dat het onjuiste informatie is. Ik zou het eerlijk zeggen als ik ergens zou tekenen, maar ik kan de geruchten niet bevestigen", zei Wenger dinsdagavond bij beIN Sports.

Wenger, die door de clubleiding van Milan als ideale kandidaat zou worden gezien om de huidige trainer Gennaro Gattuso te vervangen, zit zonder club sinds hij na vorig seizoen na 22 jaar bij Arsenal vertrok.

Milan presteert de laatste jaren tegenvallend en versleet de nodige coaches, onder wie Clarence Seedorf. De zevenvoudig Champions League-winnaar bezet onder leiding van Gattuso momenteel de vierde plaats in de Serie A.

Seedorf adviseerde Milan onlangs in Italiaanse media overigens om Gattuso ondanks de moeizame start van het seizoen niet net als hem te ontslaan. "Het is nu relatief rustig bij Milan. Gattuso houdt de groep bijeen en doet het gewoon hartstikke goed, dus ik zie geen reden om hem te ontslaan", zei hij over zijn oud-ploeggenoot.

Wenger klaar voor terugkeer

In oktober liet Wenger wel weten klaar te zijn voor een terugkeer op korte termijn in de voetbalwereld. "Ik voel me volledig uitgerust en ben er klaar voor om weer aan het werk te gaan. Wanneer dat precies is weet ik nog niet, maar ik verwacht op 1 januari", zei hij toen.

Aanvankelijk zou de Fransman voor het WK van afgelopen zomer in Rusland al laten weten hoe zijn toekomst eruitziet, maar daar kwam hij op terug.

Tussen 1996 en 2018 veroverde Wenger onder meer drie Premier League-titels en zeven FA Cups met Arsenal. De voormalige trainer van AS Monaco slaagde er met 'The Gunners' niet in een grote internationale prijs te pakken.

Bekijk het programma en de stand in de Serie A