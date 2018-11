Björn Kuipers kan op felle kritiek rekenen van Neymar én Paris Saint-Germain-eigenaar Nasser Al-Khelaifi. Beiden vinden dat er weinig deugt van de manier waarop de Nederlandse scheidsrechter dinsdag Napoli-PSG leidde.

Kuipers kreeg na de wedstrijd (1-1) onder meer kritiek op zijn keuze om Napoli een penalty te geven en PSG er juist een te onthouden. Daarnaast had hij het aan de stok met sterspeler Neymar, die de arbiter arrogantie verwijt en vindt dat de UEFA moet ingrijpen.

"Hij zei iets tegen me wat hij nooit had mogen zeggen. Het was respectloos en ik zal het maar niet herhalen. Er moet van hogerhand worden ingegrepen", zei Neymar na het duel in Stadio San Paolo.

"Het mag niet zo zijn dat iemand zo respectloos is. De spelers wordt gevraagd om zich op het veld netjes te gedragen tegenover scheidsrechters, maar dan moet het andersom ook zo zijn. Een fluitje of een kaart betekent niet dat je je verheven kunt voelen boven de rest."

Het is niet de eerste keer dat Neymar en Kuipers botsen, want op het WK werd na Brazilië-Costa Rica lang nagesproken over de twee. Tijdens dat duel kwam Kuipers onder meer terug op zijn beslissing om een penalty te geven en bestrafte hij Neymar alsnog wegens een schwalbe.

Ook Al-Khelaifi boos op Kuipers

Ook PSG-eigenaar Al-Khelaifi was na het Champions League-duel met Napoli negatief over Kuipers, die de Nederlander verantwoordelijk houdt voor het puntenverlies in Italië. De Franse topclub staat door het tweede opeenvolgende gelijkspel slechts derde in groep C.

"Aan de strafschop van Napoli ging buitenspel vooraf en Juan Bernat werd duidelijk onderuit gehaald, maar wij kregen geen penalty. De VAR is hard nodig in de Champions League. We hebben punten verspeeld door twee fouten van de scheidsrechter", sneerde hij.

De videoscheidsrechter wordt pas volgend seizoen ingevoerd in de Champions League, nadat er afgelopen zomer bij het WK in Rusland al gebruik werd gemaakt van de nieuwe methode. De UEFA nam dat besluit eind september.

PSG-doelman Gianluigi Buffon sloot zich aan bij de woorden van Al-Khelaifi. "De fouten van Kuipers bepaalden de wedstrijd. Met de komst van de VAR zijn dit soort fouten uitgesloten."

Tuchel: 'We moeten door'

Trainer Thomas Tuchel van PSG wilde niet te hard oordelen over Kuipers en richtte zich vooral op zijn eigen ploeg. "Het resultaat is moeilijk te accepteren, maar we hebben geen keus en moeten door", zei de 45-jarige Duitser.

"Alles ligt erg dicht bij elkaar in de poule. Het positieve is dat we het bereiken van de knock-outfase in eigen hand hebben. Als we de laatste twee wedstrijden winnen, gaan we door. Het is een uitdaging."

PSG neemt het op woensdag 28 november thuis op tegen het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum en sluit de groepsfase van de Champions League twee weken later af met een uitduel met Rode Ster.

In de Franse competitie is de topclub vooralsnog ongenaakbaar met het maximale aantal punten uit twaalf duels. Zondag is het zwalkende AS Monaco van trainer Thierry Henry de tegenstander in de Ligue 1.

