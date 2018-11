Mauricio Pochettino is erg te spreken over de manier waarop Tottenham Hotspur dinsdag van PSV won. De manager van de Engelse topclub heeft er alle vertrouwen in dat zijn ploeg de knock-outfase haalt.

De 'Spurs' kwamen op Wembley vroeg op achterstand door een goal van Luuk de Jong, maar trokken de wedstrijd in de slotfase alsnog naar zich toe dankzij twee doelpunten van Harry Kane.

"We hebben verdiend gewonnen en er hard voor gestreden. We zijn diep gegaan, dus dat stemt me tevreden", aldus Pochettino, die een zeer druk programma achter de rug heeft met Tottenham.

"We hebben veel wedstrijden gespeeld in acht dagen en moeten nu herstellen voor de wedstrijd van zaterdag tegen Crystal Palace."

De 46-jarige Argentijn zag tot zijn tevredenheid dat de 'Spurs' tegen PSV ondanks de vroege achterstand bleven geloven in een goed resultaat. "Het team wordt volwassen. We hebben karakter en geven niet op, dat is zó belangrijk."

'Het geloof in overwintering is er'

Dankzij de overwinning op PSV staat Tottenham op een totaal van vier punten, waarmee het nummer twee Internazionale (zeven punten) in zicht heeft. De Milanezen zijn in de volgende speelronde de tegenstander.

"Als we ook van Inter winnen, staan we allebei op zeven punten en is in de laatste wedstrijd nog alles mogelijk", aldus Pochettino, die met de 'Spurs' voor het laatste groepsduel met het al geplaatste Barcelona afreist naar Spanje. "We gaan ook daarheen om te winnen. Het geloof is er, ik ben erg optimistisch."

Matchwinner Kane was het met Pochettino eens dat zijn ploeg de zege verdiende tegen PSV. "Dit betekent alles voor ons, want het houdt ons in de Champions League. We wonnen verdiend en dwongen uiteindelijk het geluk een beetje af. We domineerden en hadden alleen wat effectiever kunnen zijn", zei hij.

Voor PSV is overwintering in de Champions League door de nederlaag op Wembley niet meer mogelijk. De ploeg van trainer Mark van Bommel strijdt nu voor de derde plek en daarmee een ticket voor de Europa League.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League