PSV-doelman Jeroen Zoet baalt stevig van de manier waarop hij dinsdag met zijn ploeg van Tottenham Hotspur verloor in de Champions League. De Eindhovenaren incasseerden vlak voor tijd een treffer (2-1) en zijn daardoor uitgeschakeld.

"We kunnen wel trots zijn op hoe we met z'n allen geknokt hebben, maar hebben niet het voetbal gespeeld zoals we dat kunnen. Het is elke keer net niet en dan sta je dus met lege handen", zei Zoet bij Veronica.

De keeper hield PSV na de vroege openingstreffer van Luuk de Jong lang op de been met een aantal knappe reddingen, maar moest in de slotfase toch goals van Harry Kane toestaan. Bij het winnende doelpunt werd de bal twee keer van richting veranderd.

"Dat was klote. Ze brachten er een tweede spits in en gooiden de bal voor het doel. Dan moet je klaarstaan en die ballen verwachten. Vervelend dat we via de scrimmage nog een goal tegen kregen. Echt balen", aldus de 27-jarige Zoet.

Door de nederlaag is de derde plaats in groep B nog het hoogst haalbare voor PSV, dat met één punt de nummer vier is. Concurrent Tottenham bezet met vier punten de derde plaats, achter FC Barcelona (tien punten) en Internazionale (zeven).

Zoet baalt dat reddingen niet bepalend zijn

Vooral in de eerste helft onderscheidde Zoet zich met reddingen op inzetten van Kane, Lucas Moura, Christian Eriksen en Dele Alli. "Ik heb een paar belangrijke ballen kunnen pakken, maar we kregen toch twee goals tegen en staan met lege handen."

Het voorlaatste groepsduel staat op woensdag 28 november op het programma, wanneer Barcelona naar het Philips Stadion komt. De poulefase wordt twee weken later afgesloten met een wedstrijd tegen Internazionale in Milaan.

De Graafschap is de eerstvolgende tegenstander voor de ploeg van trainer Mark van Bommel. Het duel tussen de Doetinchemmers en PSV begint zaterdag om 19.45 uur op De Vijverberg.

