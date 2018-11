Trainer Josep Guardiola heeft Manchester City verdedigd, nadat de club deze week is beschuldigd van het omzeilen van de Financial Fair Play-regels van de Europese voetbalbond UEFA.

"Ik kan alleen maar zeggen dat ik persoonlijk heel veel vertrouwen heb in de club en wat ze gedaan hebben. En dat we natuurlijk alle regels willen volgen", aldus Guardiola dinsdag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk van woensdag.

Der Spiegel publiceert deze week aan de hand van door klokkenluidersplatform Football Leaks gelekte documenten een vierdelige serie over de financiën van Manchester City.

In het eerste deel, dat maandag verscheen, stelt het Duitse blad dat City-officials in 2013 intern hebben besproken hoe ze een tekort op de begroting van 9,9 miljoen pond (zo'n 11,3 miljoen euro) konden wegwerken.

Volgens de regels van de UEFA mag een club niet meer uitgeven dan er binnenkomt via bijvoorbeeld sponsoring en tv-gelden. Dat betekent dat een rijke eigenaar niet onbeperkt schulden mag wegwerken met eigen geld. Volgens Der Spiegel deed City-eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan dat juist wel, maar werden die bijdragen aangekleed als (nieuwe) sponsordeals.

Manchester City, dat in 2014 een schikking trof met de UEFA en boete van 56 miljoen euro kreeg voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels, meldde vorige week in een reactie dat de club niet van plan is te reageren op "materiaal dat via hacks gestolen is van City en uit de context is gehaald".

'Wordt al tien jaar gezegd dat succes City door geld komt'

Guardiola benadrukte dinsdag dat hij als trainer niet precies kan weten wat er gebeurt aan de zakelijke kant van de club. "Maar ik ben wel onderdeel van deze club en steun de club absoluut."

De Catalaan, sinds medio 2016 in dienst van de 'Citizens', is niet direct bang dat de successen van zijn ploeg in een ander daglicht zullen komen te staan door de beschuldigingen.

"Er wordt al tien jaar gezegd dat deze club alleen maar prijzen wint doordat we geld hebben. Daar moeten we mee leven", aldus Guardiola.

"Maar ik werk hier nu een paar jaar en moet zeggen dat dit een geweldige club is waar geweldige mensen werken. Het is een ontzettend professionele club, die alles op juiste manier probeert te doen."

City gaf sinds 2008 ruim 1 miljard euro uit aan transfers

Sinds Manchester City in 2008 werd overgenomen door een investeringsgroep uit Abu Dhabi, gaf de vijfvoudig Engels kampioen meer dan 1 miljard euro uit aan transfers.

"Grote clubs moeten veel uitgeven, omdat we goede spelers nodig hebben", stelde Guardiola. "We kunnen onze ideeën niet uitvoeren als we geen topspelers hebben. Maar ik zie ook dat mijn spelers ontzettend hard werken. Daarom zal ik hen altijd verdedigen."

Titelverdediger Manchester City is na elf wedstrijden de koploper in de Premier League met 29 punten. De Engelse topclub staat na drie duels met zes punten ook eerste in groep F van de Champions League. Het thuisduel met hekkensluiter Shakhtar Donetsk begint woensdag om 21.00 uur.

