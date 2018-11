Als Ajax er woensdag in slaagt om voor de tweede keer van Benfica te winnen, dan evenaren de Amsterdammers een unieke prestatie van PSV door al na vier groepsduels zeker te zijn van de volgende ronde in de Champions League.

PSV, dat dinsdag in de huidige editie van het toernooi werd uitgeschakeld door een 2-1-nederlaag tegen Tottenham Hotspur, stelde in het seizoen 2006/2007 een ticket voor de achtste finales veilig door na een 0-0-gelijkspel tegen Liverpool te winnen van zowel Girondins de Bordeaux (0-1) als Galatasaray (1-2 en 2-0).

Sinds de invoering van de Champions League in het seizoen 1992/1993 is er geen enkele andere Nederlandse club die dat presteerde. PSV stootte in 2006/2007 uiteindelijk door naar de kwartfinales, waarin Liverpool te sterk was.

Ajax begon het huidige Champions League-avontuur met een zege op AEK Athene (3-0), waarna het uitduel met Bayern München in 1-1 eindigde. Twee weken geleden werd Benfica in de slotseconden met 1-0 opzijgezet dankzij een treffer van Noussair Mazraoui.

De Amsterdammers kunnen voor de tweede ontmoeting met de Portugezen vertrouwen putten uit een positieve onderlinge balans, want Benfica werd in zes ontmoetingen vier keer verslagen.

Benfica thuis sterk tegen Nederlandse clubs

De ploeg van coach Erik ten Hag is echter gewaarschuwd, want Benfica zal de late nederlaag in de Johan Cruijff ArenA recht willen zetten en kan daarbij bogen op een sterke thuisreeks tegen Nederlandse clubs.

De laatste zes duels met een Eredivisionist op eigen veld werden namelijk allemaal gewonnen. Sinds de 1-2-nederlaag tegen PSV in de kwartfinales van de Europa Cup II in 1975 werd achtereenvolgens afgerekend met Roda JC (1-0), PSV (2-1), sc Heerenveen (4-2), opnieuw PSV (4-1), FC Twente (3-1) en AZ (2-0).

Daarnaast verloor Ajax vier van de laatste vijf uitduels met een Portugese tegenstander. Tegen zowel FC Porto (2-0, 1-0 en 3-0) als Sporting CP (4-2) ging het mis voor de Amsterdammers, die tussendoor wel te sterk waren voor Vitória Guimaraes (0-3).

Ajax kent met elf duels zonder uitoverwinning überhaupt een moeizame serie op vreemde bodem in de Champions League. De laatste zege buiten Amsterdam in het hoofdtoernooi dateert van 18 oktober 2011, toen het 0-2 werd tegen Dinamo Zagreb.

Ten Hag heeft Cerny tot zijn beschikking

Carel Eiting is door een enkelkwetsuur niet inzetbaar bij Ajax in Lissabon, net als de al langer geblesseerde Joël Veltman, Daley Sinkgraven en Hassane Bandé. De volledig herstelde Vaclav Cerny behoort wel tot de selectie van trainer Ten Hag.

Benfica-Ajax begint woensdag om 21.00 uur in Estádio da Luz en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi. Tegelijkertijd is de aftrap bij het andere duel in groep E tussen Bayern en AEK.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League