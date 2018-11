De Marokkaanse bondscoach Hervé Renard heeft AZ-aanvaller Oussama Idrissi dinsdag opgeroepen voor de komende interlands tegen Kameroen en Tunesië.

De 22-jarige vleugelspits doorliep alle vertegenwoordigende Nederlandse jeugdelftallen en zat onlangs nog bij de selectie van Jong Oranje, maar kan nu als A-international debuteren voor Marokko. Vooralsnog is onduidelijk of Idrissi dat ook wil.

Een woordvoerder van AZ zei dinsdag desgevraagd dat Idrissi intern nog niet heeft aangegeven of hij een keuze heeft gemaakt. Hij kan volgende week ook naar Marokko gaan om alleen even kennis te maken. De aanvaller mag niet meer wisselen van nationale ploeg als hij een officiële A-interland heeft gespeeld.

Renard nam de speler van AZ vorige week al op in zijn voorselectie. De Franse bondscoach van Marokko verwacht volgende week maandag 26 spelers in het trainingskamp.

De Ajacieden Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech zitten daar ook bij, evenals Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat die lang in de Eredivisie speelden.

Marokko speelt volgende week in de kwalificatie voor de Afrika Cup tegen Kameroen, de ploeg van bondscoach Clarence Seedorf. De 'Leeuwen van de Atlas' oefenen daarna tegen Tunesië.

Idrissi maakte begin dit jaar overstap naar AZ

Idrissi, die in de jeugd bij Feyenoord en NAC Breda speelde, maakte in 2015 zijn profdebuut bij FC Groningen. Begin dit jaar maakte hij de overstap naar AZ.

De aanvaller begon dit seizoen alle competitieduels van AZ in de basis. Hij maakte in elf wedstrijden vier doelpunten en leverde twee assists. AZ nam de in Bergen op Zoom geboren vleugelspits in januari over van FC Groningen.

Idrissi is officieel nog speelgerechtigd voor Jong Oranje, maar is door bondscoach Erwin van de Looi niet opgeroepen voor een oefeninterland tegen Jong Duitsland op 16 november.

De bondscoach wil met het oog op de nieuwe kwalificatiecyclus verder met spelers die op of na 1 januari 1998 zijn geboren.