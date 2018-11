Club Brugge-trainer Ivan Leko heeft begrip voor de uitspraken die de gepasseerde Ruud Vormer onlangs over zijn reserverol deed en ziet de Nederlander nog steeds als belangrijke speler voor zijn ploeg.

De dertigjarige Vormer is aanvoerder van de Belgische topclub, maar zat onlangs tegen KV Oostende en KRC Genk verrassend op de bank. "De uitleg van de trainer? Daar heb ik geen begrip voor. Ik wil altijd spelen", zei hij vervolgens.

Leko heeft begrip voor de uitlatingen van de oud-speler van AZ, Feyenoord en Roda JC, liet hij maandagavond weten op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met AS Monaco.

"Of ik verrast was door die reactie? Nee, ik was vooral blij. Dat was de reactie van een speler die altijd wil spelen, een speler die een winnaar is", zei de veertigjarige Kroaat in het Stade Louis II.

"Ik ben blij, zo zie ik het graag. Als het anders zou zijn, dan zou het niet goed zijn. Ik hou ervan. Dit is nog eens een signaal waarom Vormer belangrijk was, is en zal zijn voor ons."

'Beste spelers moeten spelen'

Leko gaf toe dat Vormer niet in zijn beste vorm steekt. "De beste spelers moeten spelen en de voorbije wedstrijden dachten we dat onze basisploeg de beste ploeg was", zei hij.

"Het is normaal dat je een periode hebt waarin je vorm niet top is. Ik zie geen problemen. Als je niet top bent, dan moet je dat accepteren en moet je hard werken om zo snel mogelijk weer in de ploeg te komen."

Leko, die nog niet losliet of Vormer tegen Monaco wél weer aan de aftrap staat, maakt een turbulente periode door. Hij werd vorige maand verhoord in de grote Belgische corruptiezaak en wordt verdacht van witwassen.

De wedstrijd tussen Monaco en Brugge begint dinsdagavond om 18.55 uur. Beide clubs hebben één punt en vechten achter Borussia Dortmund (negen punten) en Atlético Madrid (zes) voor hun laatste kans.

