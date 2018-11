Kasper Dolberg is fit genoeg om woensdag met Ajax mee te spelen in de uitwedstrijd tegen Benfica in de groepsfase van de Champions League. De Deense spits viel zaterdag in het thuisduel met Willem II (2-0) uit met maagproblemen.

"Kasper was vandaag weer op de training en lijkt goed hersteld. Hij kan dus mee naar Lissabon", gaf trainer Erik ten Hag te kennen voor de camera van Ajax TV.

Dolberg opende tegen Willem II met een fraai afstandsschot de score en dat was alweer zijn vierde doelpunt in zijn laatste vijf wedstrijden in competitieverband.

"Kasper had het spelen van wedstrijden nodig om die 4 of 5 procent die ontbrak na een lange blessureperiode weer terug te vinden. Van week tot week wordt hij scherper", aldus Ten Hag.

Frenkie de Jong nam tegen een met name in het eerste gedeelte van de eerste helft uiterst naïef spelend Willem II de andere goal voor zijn rekening.

"We plaagden hem er weleens mee dat hij niet scoort. Nu heeft hij twee wedstrijden op rij gescoord", doelde Ten Hag op de openingstreffer vorige week tegen Feyenoord, dat later alsnog officieel op naam kwam van doelman Justin Bijlow.

'Dat is wel een punt van verbetering'

Ajax nam tegen Willem II in de tweede helft beduidend gas terug en slaagde er dan ook tot teleurstelling van Ten Hag niet in om daarin te scoren.

"Dat is wel een punt van verbetering. Ik denk dat je soms beter wat langer kunt doorspelen om een betere kans te creëren."

Ajax kan tegen Benfica niet beschikken over Carel Eiting. De middenvelder heeft nog te veel last van de enkelblessure die hem al enkele weken aan de kant houdt.

Benfica-Ajax begint woensdag om 21.00 uur in het naar alle waarschijnlijkheid uitverkochte Estádio da Luz en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi.

Ajax plaatst zich bij een zege al voor de knock-outfase. De Amsterdammers gaan op dit moment met zeven punten aan kop in groep E, gevolgd door Bayern München (zeven punten), Benfica (drie punten) en AEK Athene (nul punten).

