PSV-trainer Mark van Bommel temperde maandag de verwachtingen rond het perspectief van zijn ploeg in de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren moeten dinsdag winnen op bezoek bij Tottenham Hotspur om overwintering in Europa in eigen hand te houden.

"Wij moeten realistisch zijn. Van alle ploegen in deze poule hebben we de minste mogelijkheden. Wij verweren ons op alle manieren om boven plek vier te eindigen", zei Van Bommel op zijn persconferentie in aanloop naar de clash in Londen.

PSV bezet na drie speelrondes met één punt de vierde en laatste plaats in poule B, achter FC Barcelona (negen punten), Internazionale (zes punten) en Tottenham Hotspur (eveneens één punt).

De koploper van de Eredivisie speelde tot dusver alleen gelijk tegen Tottenham Hotspur (2-2) en verloor van FC Barcelona (4-0) en Internazionale (1-2).

"Tottenham Hotspur moet morgen winnen. Maar als wij iets willen, moeten wij ook winnen. We hebben meerdere wapens in ons elftal", aldus Van Bommel.

'Iedereen wil hier graag voetballen'

De opvolger van de afgelopen zomer vertrokken Phillip Cocu kijkt er in elk geval naar uit om met zijn elftal in actie te komen op Wembley, dat vanwege de bouw van een nieuw stadion tijdelijk het onderkomen is van Tottenham Hotspur.

"Het stadion heeft een hele historie. Iedereen wil hier graag voetballen. Ook als het veld iets minder is. We kunnen dat niet veranderen en moeten gewoon voorbereid zijn op de omstandigheden hier."

De grasmat in de befaamde voetbaltempel liep vorige week veel schade op door de NFL-wedstrijd tussen de Philadelphia Eagles en de Jacksonville Jaguars en nog altijd zijn er de nodige bruine plekken te zien.

Tottenham Hotspur-PSV begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Slowaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak. In tegenstelling tot in de Eredivisie, is er in de Champions League geen videoscheidsrechter aanwezig.

Van Bommel kan beschikken over een volledig fitte selectie. Steven Bergwijn keerde afgelopen zaterdag tegen Vitesse (1-0-zege) terug van een blessure en heeft daar geen reactie op gekregen.

