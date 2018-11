Paris Saint-Germain (PSG) heeft bij het internationale sporttribunaal CAS een klacht ingediend tegen de UEFA. De Franse topclub vindt het onterecht dat de Europese voetbalbond onlangs het onderzoek naar hun financiële beleid heropende.

PSG, eigendom van schatrijke investeerders uit Qatar, kwam in opspraak door de aankoop van Neymar (voor 222 miljoen euro) en Kylian Mbappé (voor 180 miljoen euro, na eerst nog een seizoen op huurbasis).

Op basis van de regels van Financial Fair Play (FFP) mag een club in Europa per jaar niet meer uitgeven dan de omzet.

Met deze stelregel wil de UEFA voorkomen dat de vermogende eigenaren het succes gaan kopen en met hun gigantische bedragen de spelersmarkt ernstig verstoren.

De UEFA kan clubs die zich niet aan de financiële spelregels houden onder meer schorsen voor deelname aan de Europese clubtoernooien: de Champions League en de Europa League.

UEFA pleitte PSG eerder nog vrij

De UEFA concludeerde eerder dat PSG in het kader van FFP geen regels had overtreden, maar wilde een aantal weken geleden toch opnieuw in de zaak duiken.

PSG veroverde afgelopen seizoen voor de vijfde keer in de laatste zes seizoenen de titel in de Ligue 1 en pakte beide nationale bekertoernooien, oftewel de Coupe de France en de Coupe de la Ligue.

De Parijzenaars zijn ook goed aan dit seizoen begonnen. De ploeg van de nieuwe Duitse trainer Thomas Tuchel won al zijn twaalf competitiewedstrijden en gaat dan ook ruimschoots aan kop.

PSG kent wel een teleurstellende start van de groepsfase van de Champions League, want na drie speelrondes bezetten de manschappen van Tuchel slechts de derde plaats in de poule, achter Liverpool en Napoli.

