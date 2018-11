Paris Saint-Germain (PSG) heeft bij het internationale sporttribunaal CAS een klacht ingediend tegen de UEFA. De Franse topclub vindt het onterecht dat de Europese voetbalbond onlangs het onderzoek naar hun financiële beleid heropende.

PSG, eigendom van schatrijke investeerders uit Qatar, kwam in opspraak door de aankoop van Neymar (voor 222 miljoen euro) en Kylian Mbappé (voor 180 miljoen euro, na eerst nog een seizoen op huurbasis).

Op basis van de regels van Financial Fair Play (FFP) mag een club in Europa per jaar niet meer uitgeven dan de omzet.

Met deze stelregel wil de UEFA voorkomen dat de vermogende eigenaren het succes gaan kopen en met hun gigantische bedragen de spelersmarkt ernstig verstoren.

De UEFA kan clubs die zich niet aan de financiële spelregels houden onder meer schorsen voor deelname aan de Europese clubtoernooien: de Champions League en de Europa League.

UEFA pleitte PSG eerder nog vrij

De UEFA concludeerde eerder dat PSG in het kader van FFP geen regels had overtreden, maar wilde een aantal weken geleden toch opnieuw in de zaak duiken.

Klokkenluidersplatform Football Leaks meldde vrijdag dat Gianni Infantino PSG en Manchester City hielp met het omzeilen van de regels op het gebied van Financial Fair Play.

De huidige voorzitter van de FIFA zou in 2014 als secretaris-generaal van de UEFA een fiat hebben gegeven aan de twee clubs om honderden miljoenen euro's te ontvangen via zwaar overgewaardeerde sponsorcontracten met bevriende partijen. De extra inkomsten uit de bevriende sponsoring zouden niet openbaar worden gemaakt.

De FIFA ontkende niet geheel verwonderlijk alles en voegde daaraan toe dat "geen van de verhalen iets bevat dat erop wijst dat er een wet, statuut of regel is geschonden".

