Sven van Beek heeft maandag zijn aflopende contract bij Feyenoord met twee jaar verlengd. De 24-jarige verdediger ligt nu tot en met de zomer van 2021 vast in De Kuip.

"Feyenoord is mijn club, waar ik nog elke dag het beste uit mezelf wil halen", zegt Van Beek in een eerste reactie op de website van zijn werkgever.

"Het is fijn om ook in een fase waarin je minder speelt op deze manier het vertrouwen te krijgen. Ik blijf hard werken en mij ontwikkelen en heb er alle vertrouwen in dat ik er zal staan als mijn kans weer komt."

Van Beek moet dit seizoen vooralsnog genoegen nemen met een rol op het tweede plan bij Feyenoord. Hij speelde in de afgelopen maanden slechts vier officiële wedstrijden in het eerste elftal van de Rotterdamse club.

130 wedstrijden voor Feyenoord

De voormalig jeugdinternational kwam in 2005 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht en maakte acht jaar later zijn debuut in de hoofdmacht, in het bekerduel met PSV (2-1-nederlaag).

Van Beek kwam sindsdien tot 130 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij vijf doelpunten maakte en drie assists leverde.

De geboren Gouwenaar won met Feyenoord één keer de landstitel (2016/2017), twee keer de KNVB-beker (2015/2016 en 2017/2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018).

Van Beek had weinig aandeel in het eerste kampioenschap van Feyenoord in achttien jaar tijd. Hij stond toen een jaar lang aan de kant vanwege een slepende voetblessure.

