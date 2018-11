De Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo, die zondag werd gestaakt omdat de lichtmasten in De Kuip na minder dan een minuut speeltijd uitvielen, wordt op donderdag 6 december ingehaald.

Het duel zal in zijn geheel worden overgespeeld, meldt Feyenoord maandag op zijn eigen site. Dit betekent dat het spel niet hervat zal worden na 35 seconden, het moment dat de stadionlampen zondag uitvielen.

Algemeen directeur Jan de Jong van Feyenoord is blij dat er "dankzij bereidwillige medewerking van KNVB, VVV Venlo en de gemeente" maandag al een nieuwe datum voor de wedstrijd gevonden kon worden. "Als bespeler van het stadion willen we natuurlijk zekerheid dat dit niet nog eens kan gebeuren", voegt hij daaraan toe.

Stadiondirecteur Jan van Merwijk meldt dat de oorzaak van de stroomuitval inmiddels gevonden is. "Een deel van de techniek - onder meer een transformator en meerdere relais - blijkt het te hebben begeven en deze zullen worden vervangen."

"Daar hebben we een paar dagen voor nodig, vooral ook omdat we na vervanging van de kapotte onderdelen goed willen testen en bovendien een zogenoemde workaround gaan creëren. Deze back-up zal ervoor zorgen dat zelfs in het zéér onwaarschijnlijke geval dat dit ons nog eens overkomt, we dan toch heel snel weer de verlichting kunnen aansturen en een wedstrijd dus niet hoeft te worden gestaakt."

De eerstvolgende wedstrijd in De Kuip is de interland in de Nations League tussen Nederland en Frankrijk op 16 november. "Het is duidelijk dat iedereen zeker wil weten dat dit niet nog eens gebeurt", aldus Van Merwijk. "Vandaar dat we alles op alles zetten en het zekere voor het onzekere nemen."

Scheidsrechter Nijhuis besloot duel na half uur te staken

Zondag probeerden technici in allerijl om het probleem met de lichtmasten op te lossen, maar dat lukte niet. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot na ruim een half uur wachten om tot staking over te gaan, zoals de regels van de KNVB voorschrijven.

Het duel tussen Feyenoord en VVV verschuiven naar deze week was lastig, omdat er dinsdag, woensdag en donderdag Europese wedstrijden zijn. De regels van de UEFA schrijven voor dat competitiewedstrijden niet tegelijkertijd met Champions League- of Europa League-duels gespeeld mogen worden.

De wedstrijd is nu ingepland in een week dat er geen beker-, interland- of Europees voetbal is. Voor Feyenoord zit het duel nu tussen wedstrijden tegen PSV (thuis op zondag 2 december) en FC Emmen (uit op zondag 9 december) in, terwijl VVV-Venlo op 2 december op bezoek gaat bij Heracles Almelo en op 9 december een thuiswedstrijd speelt tegen FC Groningen.

De eerstvolgende wedstrijd van nummer drie Feyenoord is een uitduel met nummer vier Heracles Almelo op zondag. VVV-Venlo treft zaterdag in eigen huis provinciegenoot Fortuna Sittard.

