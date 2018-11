Aleksander Ceferin zal, zolang hij voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA is, altijd blijven strijden tegen de invoering van een Super League van zestien topclubs.

"Een Super League zou schadelijk zijn voor het voetbal wereldwijd", aldus Ceferin tegen het Duitse tijdschrift Kicker. "En het zou ook saai zijn. Om elke week een wedstrijd als Juventus tegen Bayern München te kijken is saaier dan Juventus tegen Torino."

Er gaan al jaren geruchten dat de toonaangevende clubs in Europa een eigen competitie willen oprichten. Ze verwachten meer te verdienen in zo'n Super League dan in de nationale competities en de Champions League.

Afgelopen vrijdag berichtten verschillende internationale media aan de hand van door klokkenluidersplatform Football Leaks gelekte documenten dat zestien topclubs vanaf 2021 zouden willen starten met de Super League.

Het zou gaan om de clubs Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, ​​Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Internazionale en AS Roma.

'Op de lange termijn zouden topclubs de verliezer zijn'

Ceferin, die met de UEFA veel geld verdient aan de Champions League, ziet helemaal niks in het plan. "Het staat buiten kijf dat ik, zolang ik hier zit, zal blijven vechten en er alles aan zal blijven doen om zo'n competitie tegen te houden", stelt de Sloveen.

"Als er zo'n gesloten competitie komt, verdwijnt de solidariteit in en de ontwikkeling van het voetbal. Op de lange termijn zouden deze topclubs de verliezer zijn."

Bayern München ontkende vrijdag bij monde van voorzitter Karl-Heinz Rummenigge overigens dat er bij de Duitse kampioen plannen zijn om aansluiting te krijgen bij een Super League.

"We hebben niet deelgenomen aan onderhandelingen en weten niet waarom we genoemd worden", aldus Rummenigge. "Zolang ik deze club leid, blijven we in de Bundesliga en blijven we ook aan de competities van de UEFA deelnemen."