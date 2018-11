Feyenoorder Nicolai Jörgensen en oud-Ajacied Christian Eriksen keren terug in de Deense selectie voor de laatste twee wedstrijden in de Nations League, tegen Wales en Ierland.

Jörgensen ontbrak sinds het WK in de Deense selectie vanwege een voetblessure. De spits is inmiddels weer fit en scoorde afgelopen week drie keer voor Feyenoord in het bekerduel met ADO Den Haag (5-1). Eriksen miste de laatste interlands door een buikspierblessure.

Zonder Eriksen en Jörgensen kon Denemarken vorige maand de uitwedstrijd tegen Ierland in Dublin niet winnen (0-0).

Met vier punten uit twee duels staat de ploeg van bondscoach Age Hareide op de tweede plaats in groep 4 van divisie B van de Nations League. Wales leidt met zes punten uit drie wedstrijden. Als Denemarken op 16 november wint in Cardiff, promoveert het naar de hoogste divisie. Op 19 november is de laatste groepswedstrijd tegen Ierland.

De Ajacieden Lasse Schöne en Kasper Dolberg mogen zich volgende week ook in Denemarken melden.

Deense selectie Doel: Frederik Rönnow (Eintracht Frankfurt), Jonas Lössl (Huddersfield Town), Kasper Schmeichel (Leicester City)

Verdediging: Andreas Christensen (Chelsea), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jannik Vestergaard (Southampton), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jonas Knudsen (Ipswich Town), Mathias 'Zanka' Jörgensen (Huddersfield Town), Peter Ankersen (FC Kopenhagen)

Middenveld: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Lasse Schöne (Ajax), Lukas Lerager (Girondins de Bordeaux), Pierre Emile Höjbjerg (Southampton), Thomas Delaney (Borussia Dortmund)

Aanval: Andreas Cornelius (Girondins de Bordeaux), Kasper Dolberg (Ajax), Martin Braithwaite (Middlesbrough), Nicolai Jörgensen (Feyenoord), Pione Sisto (Celta de Vigo), Yussuf Yurary Poulsen (RB Leipzig)

Bale en Ramsey keren terug in selectie Wales

Bij Wales keren Gareth Bale en Aaron Ramsey terug in de selectie van bondscoach Ryan Giggs. Bale haakte vorige maand in de aanloop naar het duel met Ierland geblesseerd af, Ramsey ging terug naar huis omdat zijn vrouw op het punt van bevallen stond.

Zonder de spelers van respectievelijk Real Madrid en Arsenal won de ploeg van Giggs met 1-0 in Dublin.

Middenvelder Matthew Smith, speler van FC Twente, zit ook bij de groep. Mogelijk kan Smith twee dagen na het duel met Denemarken al weer meedoen met zijn club tegen Go Ahead Eagles. Hij moet dan wel de oefeninterland van Wales tegen Albanië (20 november) overslaan.

