ADO Den Haag-doelman Indy Groothuizen was zondag door zijn blunder in het uitduel met FC Utrecht een van de meest besproken spelers van de elfde Eredivisie-speelronde. De 22-jarige Alkmaarder hoopt dat hij een matige periode kan afsluiten.

In de achtste minuut van de wedstrijd in stadion Galgenwaard ging Groothuizen op bizarre wijze in de fout door een terugspeelbal verkeerd te verwerken. De bal kwam tegen de paal, waarna Utrecht-spits Cyriel Dessers voor 1-0 zorgde. Het duel eindigde in 3-0.

"Dit is een matig seizoen voor mij, waarin ik te vaak betrokken ben bij tegengoals. Dat heeft ons punten gekost. Dat realiseer ik me heel goed en het is verschrikkelijk zuur. Ik hoop dat de gifbeker nu leeg is", aldus een schuldbewuste Groothuizen bij FOX Sports.

"Wekelijks doen we onszelf tekort door individuele fouten en ik ben daar te vaak bij betrokken. Dat moet eruit. Meer kan ik er op dit moment eigenlijk niet aan doen. Ik baal heel erg voor iedereen die ADO een warm hart toedraagt."

ADO, dat dit seizoen wisselend presteert, zag Utrecht na de 1-0-ruststand verder uitlopen door goals van Willem Janssen en Joris van Overeem. De ploeg van coach Alfons Groenendijk is de nummer twaalf van de Eredivisie.

Schuldgevoel richting teamgenoten

Groothuizen voelt zich door zijn blunder schuldig tegenover zijn medespelers. "We trainen dagelijks hard en zijn zó hard bezig met wat beter moet", aldus de keeper. "Als er constant individuele fouten worden gemaakt, dan wordt het een moeilijke taak om dat iedere keer weer om te buigen in een winstpartij of überhaupt een punt."

Volgens Groothuizen zijn zijn fouten in ieder geval niet te wijten aan zijn trainingsarbeid. "Op de training haal ik een goed niveau, dus het is voor mij onverklaarbaar dat ik in de wedstrijd te vaak in de fout ga. Ik hoop dat die slordigheden er vanzelf uit gaan."

Groothuizen en ADO staan komende zondag in de twaalfde speelronde van de Eredivisie op eigen veld tegenover AZ. Twee weken later is PEC Zwolle de tegenstander.

