Rafael van der Vaart heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De 35-jarige middenvelder van het Deense Esbjerg baalt dat hij door blessures amper nog wedstrijden kan spelen.

Van der Vaart sprak deze week nog de verwachting uit dat hij na dit seizoen zou stoppen als profvoetballer, maar de 109-voudig Oranje-international vindt dat vanwege fysieke problemen toch te lang duren.

"Ik moet nu gewoon stoppen", zegt Van der Vaart zondag tegen De Telegraaf. "Ik ben hier niet om te revalideren, maar om te voetballen. Het plezier raakt er anders wel af en dat wil ik voor zijn."

"Ik had voetballend opa willen worden, maar dat zit er helaas niet in. Ik kan op dit moment alleen maar dankbaar zijn voor alle jaren dat ik mocht voetballen. Ik heb met en tegen zoveel geweldige spelers mogen voetballen in de mooiste stadions. Dat is iets wat ik vroeger als kleine jongen nooit had durven dromen."

Van der Vaart nam in oktober al officieel afscheid van het Nederlands elftal, al kwam hij al jaren niet meer in aanmerking voor een plek in de selectie. De aanvallende middenvelder, die de WK's van 2006 en 2010 en de EK's van 2004, 2008 en 2012 meemaakte, speelde op 19 november 2013 zijn laatste interland voor Oranje.

Van der Vaart speelde meeste duels voor HSV

Van der Vaart begon zijn achttienjarige loopbaan in 2000 bij Ajax, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Met de Amsterdammers werd hij twee keer landskampioen en won hij een keer de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker. Op persoonlijk vlak excelleerde Van der Vaart in het seizoen 2002/2003, toen hij in 21 competitieduels achttien keer scoorde.

Ruim vijf jaar na zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax dwong de geboren Heemskerker een transfer af naar Hamburger SV, waar hij in twee periodes (2005-2008 en 2012-2015) tot 199 officiële wedstrijden kwam.

Tussen die twee periodes in de Bundesliga door speelde Van der Vaart nog voor Real Madrid (2008-2010) en Tottenham Hotspur (2010-2012). Vooral bij de 'Spurs' groeide de Nederlander uit tot belangrijke kracht met 28 doelpunten in 77 officiële duels.

Clubs in loopbaan Van der Vaart 2000-2005 - Ajax

2005-2008 - Hamburger SV

2008-2010 - Real Madrid

2010-2012 - Tottenham Hotspur

2012-2015 - Hamburger SV

2015/2016 - Real Betis

2016-2018 - FC Midtjylland

2018 - Esbjerg

Avontuur in Denemarken verliep teleurstellend

Nadat hij in 2015 voor de tweede keer vertrok bij Hamburger SV ging het bergafwaarts met de carrière van Van der Vaart. Bij Real Betis (seizoen 2015/2016) kwam hij amper aan spelen toe, terwijl ook zijn Deense avontuur bij FC Midtjylland (2016-2018) vooral door fysieke en conditionele problemen op een grote teleurstelling uitliep.

Afgelopen zomer koos Van der Vaart na een trainingsperiode bij PEC Zwolle voor een binnenlandse transfer naar Esbjerg - de stad waar zijn vriendin Estavana Polman handbalt - maar sportief werd het er niet veel beter op voor de oud-Ajacied.

Van der Vaart zat vaker niet dan wel bij de wedstrijdselectie en speelde dit seizoen slechts vier wedstrijden als invaller. Hij hoopte het seizoen nog af te maken bij Esbjerg, maar besloot na nieuw blessureleed alsnog een punt achter zijn imposante loopbaan te zetten.