Heerenveen-verdediger Dave Bulthuis snapt niet dat zijn ploeg bij een 1-0-voorsprong tegen FC Emmen gas terugnam in plaats van door te jagen op de 2-0, al wist hij ook niet wat het plan was van zijn trainer Jan Olde Riekerink. Door een doelpunt vlak voor tijd van Reuven Niemeijer eindigde het duel in het Abe Lenstra Stadion in 1-1.

"Ik weet niet wat de bedoeling was, wat de trainer in gedachten had", zei de teleurgestelde Bulthuis voor de camera van FOX Sports. "Dat moet ik nog horen. Maar ik vind dat we gewoon voor de 2-0 hadden moeten gaan. Niet achterover leunen, want daar hebben we het team niet voor."

Geconfronteerd met de uitspraken van Bulthuis, die bij afwezigheid van Daniel Höegh aanvoerder was, vertelde Olde Riekerink dat de speler wel had kunnen weten wat het plan was. "Ik heb in de rust gezegd dat we vanuit de organisatie moesten voorkomen dat Emmen kansen zou krijgen. Alles was duidelijk."

Probleem was dat Bulthuis niet bij die bespreking aanwezig was. "Dave was niet in de kleedkamer, omdat hij vanwege een blessure verzorgd moest worden", zei Olde Riekerink. "Maar hij heeft het later wel gehoord."

'We hebben nog veel te leren'

De onduidelijkheid over de tactiek was volgens de 28-jarige Bulthuis niet het enige dat misging bij Heerenveen, dat dit Eredivisie-seizoen nog altijd niet heeft gewonnen in eigen stadion.

"We hebben nog zoveel te leren als het gaat om negentig minuten gas geven. Na de 1-0 werd er op 50 procent gevoetbald. Er zijn jongens bij ons die de stap naar het buitenland willen maken, maar daar wordt meer gevraagd dan 45 minuten gas geven", foeterde Bulthuis, die in Duitsland bij 1. FC Nürnberg speelde en in Azerbeidzjan bij Qäbälä.

Bulthuis noemde het spel na rust van Heerenveen zelfs "schandalig". "De mentaliteit om te jagen op de 2-0 zit er bij ons niet in. Ik vind dat we die mentaliteit er gewoon in moeten stampen, want dit had niet mogen gebeuren. Op elke positie hebben we meer kwaliteit dan Emmen."

Door het gelijkspel staat Heerenveen met veertien punten op de negende plaats. Volgende week speelt de ploeg van Olde Riekerink de Noordelijke derby tegen FC Groningen. Het duel in het Hitachi Capital Mobility Stadion begint zondag om 12.15 uur.

