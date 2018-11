Bas Dost heeft Sporting Lissabon zondag aan een nipte overwinning geholpen in de Portugese competitie. De ploeg van trainer Tiago Fernandes zegevierde met 1-2 bij subtopper Santa Clara.

De thuisploeg kwam na 32 minuten nog wel op voorsprong na een knappe volley van Zé Manuel, maar Bas Dost trok de stand een kwartier na rust weer gelijk. De 29-jarige spits benutte een penalty.

Dost tekende zo voor zijn derde doelpunt van het seizoen en zijn eerste sinds augustus. De achttienvoudig Oranje-international was lang uit de roulatie vanwege een spierblessure en speelde tegen Santa Clara pas zijn vierde competitieduel van het seizoen.

Twee minuten na het doelpunt van Dost, die vorige week tegen Boavista al als invaller zijn rentree maakte, moest de thuisploeg met tien man verder. Sporting profiteerde optimaal van de overtalsituatie door een kwartier voor tijd de winnende treffer aan te tekenen.

Dost stond de hele wedstrijd in het veld bij Sporting, terwijl Luc Castaignos op de bank bleef. Oud-Ajacied Nemanja Gudelj kwam na een half uur wel het veld in. Door de nipte zege staat nummer twee Sporting op negentien punten, twee minder dan koploper FC Porto.

Klaassen verliest met Werder Bremen

In de Bundesliga leed Davy Klaassen met Werder Bremen een nipte nederlaag bij FSV Mainz: 2-1. Het is het tweede verlies op rij in de Bundesliga voor 'Die Werderaner', die op de zesde plek blijven steken met zeventien punten.

Mainz pakte na 25 minuten de leiding in de wedstrijd en vergrootte de marge aan het begin van de tweede helft naar twee. Claudio Pizarro tekende in de 78e minuut nog wel voor de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker werd niet meer geforceerd door de bezoekers.

Klaassen stond de hele wedstrijd in het veld bij Werder Bremen, terwijl ook oud-Ajacied Niklas Moisander de negentig minuten vol maakte namens de bezoekers. Jean-Paul Boëtius speelde bij Mainz de hele wedstrijd.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga

Strootman hard onderuit met Marseille

In Frankrijk ging Kevin Strootman met Olympique Marseille hard onderuit tegen Montpellier HSC: 3-0. De middenvelder werd vlak na de derde treffer in de zeventigste minuut gewisseld.

Door de ruime nederlaag blijft Marseille op de zesde plek steken met negentien punten. Dat zijn er zeventien minder dan dan ongenaakbare koploper Paris Saint-Germain.

In de Italiaanse Serie A eiste Bram Nuytinck een negatieve hoofdrol op namens Udinese tegen AC Milan, dat dankzij een late treffer met 0-1 zegevierde in de Dacia Arena.

Nuytinck kwam zes minuten voor tijd het veld in voor Hidde ter Avest, maar moest in de vijfde minuut van de blessuretijd weer vertrekken met een directe rode kaart. Twee minuten later tekende Alessio Romagnoli voor de winnende treffer namens Milan.