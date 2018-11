Stefanie van der Gragt heeft zich zondag toch nog afgemeld voor het tweeluik van de Oranjevrouwen tegen Zwitserland in de finale van de play-offs om een ticket voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.

De 26-jarige verdediger van FC Barcelona heeft nog te veel last van de bovenbeenblessure die haar de afgelopen maanden aan de kant hield.

Van der Gragt werd begin deze week nog wel gewoon opgenomen in de definitieve selectie, maar er kan dus inmiddels een streep door haar naam.

Bondscoach Sarina Wiegman heeft Aniek Nouwen opgeroepen als vervanger van Van der Gragt. De verdediger van PSV maakt voor de eerste keer onderdeel uit van het keurkorps.

Zwitserland mist sterspeler

Zwitserland mist in beide ontmoetingen de zwaar geblesseerde sterspeler Lara Dickenmann De middenvelder van VfL Wolfsburg is 131-voudig international en scoorde 52 keer voor haar land.

De heenwedstrijd tussen Nederland en Zwitserland wordt op 9 november om 20.00 uur gespeeld in Stadion Galgenwaard in Utrecht. De return is vier dagen later in het LIPO Park in Schaffhausen.

De winnaar plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Frankrijk, dat op 7 juni wordt afgetrapt en precies een maand later op 7 juli wordt afgesloten met de finale.

De selectie:

Keepers: Loes Geurts (Göteborg FC), Lize Kop (Ajax), Sari van Veenendaal (Arsenal)

Verdedigers: Dominique Bloodworth (Arsenal), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Kika van Es (Ajax), Danique Kerkdijk (Bristol City), Desiree van Lunteren (SC Freiburg), Liza van der Most (Ajax), Siri Worm (Everton), Aniek Nouwen (PSV)

Middenvelders: Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Inessa Kaagman (Everton), Jill Roord (Bayern München), Sherida Spitse (Vålerenga)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon)