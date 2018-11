Trainer Giovanni van Bronckhorst baalt flink van het feit dat de wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo zondag niet door kon gaan vanwege uitgevallen lichtmasten in De Kuip.

"Het publiek is de grote verliezer vandaag", zei de coach van Feyenoord bij FOX Sports. "Ze zijn weer met velen gekomen, dus we hebben de spelers bewust nog naar buiten gestuurd om de supporters te bedanken."

Feyenoord en VVV-Venlo waren om 16.45 uur nog wel aan het duel in De Kuip begonnen, maar de lichtmasten vielen al na een minuut uit. Scheidsrechter Bas Nijhuis stuurde de spelers naar binnen, waarna technici het probleem probeerden te vinden. Dat duurde te lang, waardoor de wedstrijd werd afgelast.

Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer het duel tussen de nummer drie en zes van de Eredivisie kan worden ingehaald. "Daar heb ik ook nog geen zicht op", aldus Van Bronckhorst. "Er zijn zoveel partijen bij betrokken, dat het gewoon afwachten is."

'Dit is grootste nachtmerrie voor stadiondirecteur'

Ook stadiondirecteur Jan van Merwijk van Feyenoord baalde vanzelfsprekend flink van de uitgevallen lichtmasten en de noodgedwongen staking van de wedstrijd.

"Het is heel teleurstellend dat we het probleem niet snel genoeg konden oplossen", aldus Van Merwijk. "Dit is de grootste nachtmerrie voor elke stadiondirecteur en vooral erg vervelend voor alle mensen die gekomen zijn. Het probleem zit in de schakeling, dus daar zullen we maandag verder naar moeten kijken."

VVV-trainer Maurice Steijn had zich erg verheugd op het treffen met Feyenoord, dat vijf punten meer heeft. "Dit is voor alles en iedereen hartstikke zonde. Iedereen zat klaar voor een mooi voetbalgevecht, maar het mocht helaas niet zo zijn."

