De Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo is gestaakt. Na een minuut spelen vielen de lichtmasten in De Kuip uit en het duel zal zondag niet meer worden uitgespeeld.

Technici kregen het niet voor elkaar om het probleem te verhelpen, waarna scheidsrechter Bas Nijhuis na ruim een half uur wachten besloot om tot staking over te gaan.

"Het duurt langer dan normaal en dus moeten we de wedstrijd staken, hoe vervelend het ook is. Het is een avondwedstrijd, je ziet hoe snel het donker wordt. Het probleem is niet gevonden", zei Nijhuis.

De KNVB gaat maandag in samenspraak met Feyenoord, VVV-Venlo en de gemeente Rotterdam op zoek naar een nieuwe datum.

"Maandagochtend volgt zo snel mogelijk overleg tussen KNVB en de directies van beide clubs. We willen de wedstrijd natuurlijk zo snel mogelijk inhalen", meldt een woordvoerder van de KNVB.

Maandagavond geen optie

Zoals gebruikelijk bij een gestaakte wedstrijd wordt deze zaak voorgelegd aan de aanklager betaald voetbal. Hij beslist niet alleen of een van de betrokken partijen blaam treft, maar ook of de wedstrijd weer bij de eerste seconde begint of verder gaat bij het moment van stilleggen.

De KNVB benadrukt dat maandagavond in ieder geval geen optie is, omdat dit op zo'n korte termijn niet te regelen valt. Dinsdag en woensdag zijn wedstrijden in de Champions League, donderdag in de Europa League.

"We zijn gebonden aan restricties vanuit de internationale bonden", laat een woordvoerder van de KNVB weten.

"Op de tijdstippen van Europese wedstrijden mag niet gevoetbald worden. We moeten ook rekening houden met supporters die weer massaal naar het stadion moeten kunnen komen.''

Staken leidt tot gefluit van supporters

Het bericht dat de wedstrijd niet meer verder ging, leidde zondag in het schemerachtige stadion van Feyenoord tot gefluit en boegeroep van de supporters.

De spelers van Feyenoord kwamen even terug naar het veld om de fans te bedanken. Via een boodschap op de grote schermen in De Kuip werd de fans opgeroepen het stadion rustig te verlaten.

"Don't take me home!", zongen de trouwe aanhangers die toch nog even bleven zitten. Het meeste publiek verliet het stadion om richting huis te gaan. De massale uitloop leidde nog wel tot de nodige chaotische taferelen.

Feyenoord speelt volgende week zondag in Almelo tegen het dit seizoen verrassend sterk presterende Heracles. Daarna breekt de volgende interlandperiode aan.

