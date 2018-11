Go Ahead Eagles heeft zondag slechte zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Deventer verloor met 2-1 bij Telstar en verzuimde de koppositie weer van Sparta Rotterdam over te nemen. NEC was in eigen huis met moeite te sterk voor Jong AZ: 3-1.

Go Ahead kwam na 67 minuten op achterstand in Velsen nadat Kyle Scott van dichtbij binnenwerkte. Thomas Verheijdt kopte een kwartier voor tijd de 1-1 binnen, maar drie minuten later tekende Melle Springer voor de winnende treffer namens Telstar.

Door de verrassende nederlaag van Go Ahead is Sparta definitief de nieuwe koploper. De Rotterdammers wonnen vrijdag in Maastricht al met 0-2 bij MVV en hebben een punt meer dan nummer twee Go Ahead.

De top drie wordt gecompleteerd door FC Twente, dat vrijdag zonder veel moeite met RKC Waalwijk afrekende: 3-1. De Tukkers hebben net als Go Ahead een punt minder dan koploper Sparta (27 om 26).

NEC boekt late zege op Jong AZ

NEC kroop door het oog van de naald tegen laagvlieger Jong AZ. De Nijmegenaren, die deze week in de beker werden uitgeschakeld door Fortuna Sittard, wonnen met 3-1 door late treffers van Tom Overtoom (83e minuut) en Paolo Sabak (93e minuut).

Jong AZ was na 29 minuten dankzij Vince Gino Dekker nog verrassend op voorsprong gekomen in het Goffertstadion. Rens van Eijden tekende een kwartier na rust voor de gelijkmaker.

Door de zwaarbevochten zege mag NEC zich de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie noemen. De ploeg van trainer Jack de Gier ging in de vorige speelronde nog pijnlijk onderuit tegen Telstar (1-5).