FC Utrecht heeft zondag mede dankzij een bizarre blunder van de Haagse doelman Indy Groothuizen met 3-0 gewonnen van ADO Den Haag. Fortuna Sittard was thuis met dezelfde cijfers te sterk voor PEC Zwolle.

Het ging voor Groothuizen al na acht minuten mis in De Galgenwaard. De keeper nam een terugspeelbal verkeerd aan, waarna de bal tegen de paal rolde. FC Utrecht-aanvaller Cyriel Dessers was er snel bij en tikte de 1-0 binnen. Na rust liep FC Utrecht via goals van Willem Janssen en Joris van Overeem uit tot 3-0.

Met de overwinning zet FC Utrecht de zegereeks voort. De ploeg van trainer Dick Advocaat heeft nu vier keer op rij gewonnen in de Eredivisie en was afgelopen woensdag in de KNVB-beker ook nog met 5-1 te sterk voor Derdedivisionist ASWH.