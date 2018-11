FC Utrecht heeft zondag mede dankzij een bizarre blunder van de Haagse doelman Indy Groothuizen met 3-0 gewonnen van ADO Den Haag. Fortuna Sittard was thuis met dezelfde cijfers te sterk voor PEC Zwolle.

Het ging voor Groothuizen al na acht minuten mis in De Galgenwaard. Eerst liet hij een simpele terugspeelbal van zijn voet springen waarna de bal tegen de paal rolde. Groothuizen verzuimde daarna voor opruiming te zorgen waardoor Cyriel Dessers de bal over de lijn kon werken (1-0). Na rust liep FC Utrecht via goals van Willem Janssen en Joris van Overeem uit tot 3-0.

Met de overwinning zet FC Utrecht de zegereeks voort. De ploeg van trainer Dick Advocaat heeft nu vier keer op rij gewonnen in de Eredivisie en was afgelopen woensdag in de TOTO KNVB-beker ook nog met 5-1 te sterk voor derdedivisionist ASWH.

Door de goede resultaten is Utrecht geklommen naar de vijfde plaats, met twee punten achterstand op nummer vier Heracles Almelo. ADO staat met vijf punten voorsprong op hekkensluiter FC Groningen op de twaalfde plaats.

Janssen tikt binnen bij corner

Groothuizen was zichtbaar aangeslagen na zijn blunder, maar herstelde zich redelijk in de loop van de eerste helft. Hij redde op een schot Oussama Tannane. Daarna was ADO dicht bij de gelijkmaker. Lex Immers kon vrij inschieten, maar doelman David Jensen bracht redding. Kort na de rust keerde de Deense keeper ook een schot van Sheraldo Becker.

Vervolgens was het wachten tot de 68e minuut alvorens er weer wat gebeurde, maar toen was het wel weer raak. Een corner werd met het hoofd verlengd door Timo Letschert en captain Janssen tikte de 2-0 binnen.

Met de marge van twee was de wedstrijd zo goed als beslist. Het werd in de 77e minuut zelfs nog mooier voor Utrecht, na een fraaie actie van Gyrano Kerk. De aanvaller gooide er een paar schijnbewegingen uit en tikte de bal naar Van Overeem, die de 3-0-eindstand op het scorebord zette.

Fortuna veel te sterk voor PEC

De 3-0-zege van Fortuna op PEC was de derde overwinning dit seizoen van de gepromoveerde Limburgse club. Finn Stokkers maakte al snel de 1-0 in Sittard, waarna Mark Diemers in de tweede helft twee strafschoppen benutte.

Fortuna staat nu op een keurige tiende plaats en PEC is de nummer dertien met twee punten minder. Het elftal van trainer John van 't Schip was zondag geen schim van de ploeg die dinsdag zo overtuigend bij De Graafschap won in het bekertoernooi (5-2).

Na de openingsgoal van Stokkers in de derde minuut liet PEC zich pas in de slotfase van de eerste helft aanvallend gelden. Mike van Duinen stuitte op Fortuna-doelman Alexei Koselev en Lam zag zijn kopbal via Koselev op de paal belanden.

Na 67 minuten was Stokkers ook betrokken bij de 2-0. Hij werd door PEC-verdediger Thomas Lam naar de grond gewerkt, waarna Fortuna een strafschop kreeg. Diemers maakte vanaf elf meter geen fout. Vier minuten voor tijd liet Diemers doelman Mickey van der Hart nog een keer kansloos vanaf de strafschopstip.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie