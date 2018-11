Ruud Vormer hoeft van Club Brugge-trainer Ivan Leko niet te horen waarom hij zaterdag werd gepasseerd voor de uitwedstrijd tegen KRC Genk (1-1). De captain van de Belgische club moest het doen met een invalbeurt van twintig minuten.

"De uitleg van de trainer? Daar heb ik geen begrip voor. Ik wil altijd spelen", vertelt Vormer tegen PlaySports. "De trainer maakt zijn keuzes en ik moet me daaraan houden. Met zijn uitleg heb ik niks te maken."

Tot voor kort was de dertigjarige Vormer nog dé leider van Brugge, dat achter koploper Genk tweede staat in de Jupiler Pro League. Twee maanden geleden speelde hij zelfs nog met Oranje tegen Peru. De oud-Feyenoorder beseft dat hij de laatste weken minder goed speelt.

"Ik doe elke dag mijn stinkende best, maar het komt er even niet uit. Vorig jaar zat alles wel mee. Maar ik knok me wel terug."

'Het komt goed'

Ondanks zijn mindere spel is Vormer, die bezig is aan zijn vijfde seizoen bij Brugge, nog wel populair bij de Brugse supporters. Na het gelijkspel zaterdag tegen Genk werd hij toegezongen door de meegereisde aanhang.

"Dat de supporters me steunen, is heel belangrijk. Dat doet heel veel met me. De eerste vier jaren waren fantastisch, maar nu is het iets minder voor me. Maar zoals ik al zei: het komt goed met me."

Dinsdag wacht Club Brugge al de volgende topwedstrijd. De ploeg van Leko gaat dan in de Champions League op bezoek bij AS Monaco. Twee weken geleden speelden de Belgen thuis met 1-1 gelijk tegen de Monegasken. Het duel in het prinsdom begint dinsdag om 18.55 uur.

