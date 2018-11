Leicester City boekte zaterdag een emotionele 0-1-overwinning op bezoek bij Cardiff City. Het Premier League-duel stond geheel in het teken van voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha, die vorige week om het leven kwam bij een helikopterongeluk.

"We wilden heel graag winnen voor onze voorzitter en we zijn dan ook heel blij dat het gelukt is. Dat zag je ook aan onze reactie na afloop", aldus Leicester-aanvoerder Wes Morgan na afloop van het duel tegen de BBC.

De Leicester-spelers bleven na de wedstrijd lang op het veld en bedankten uitgebreid de naar Wales meegereisde fans. Demarai Gray had in de 55e minuut voor de enige treffer van het duel gezorgd.

Voor de wedstrijd werden kransen gelegd en was er een minuut stilte voor Srivaddhanaprabha en de andere vier slachtoffers van het helikopterongeluk. Fans van beide ploegen hadden grote spandoeken gemaakt als eerbetoon aan de Thaise miljardair.

'We hebben een emotionele band met fans'

"De voorzitter stond heel dicht bij de spelersgroep. Hij kwam altijd naar de thuiswedstrijden en sprak ons dan moed in en maakte wat grappen voor de wedstrijden. Het is geen makkelijke week geweest voor ons", zei Morgan.

"Vandaag moesten we onze emoties in bedwang houden en ons beste niveau laten zien. We hebben een emotionele band met de fans, daarom hebben we de overwinning lang gevierd op het veld met de fans."

'Leicester is een echte familie'

Leicester-trainer Claude Puel vond het belangrijk om een mooi eerbetoon te brengen aan Srivaddhanaprabha. "Leicester is een echte familie geworden onder zijn leiding. Dat hebben we de afgelopen week ook gezien met de vele bloemen die bij het stadion zijn gelegd. We willen zijn werk hier voortzetten."

Doelman Kasper Schmeichel had in de eerste minuten van de wedstrijd moeite om zijn emoties onder controle te houden. "Ik trilde toen nog een beetje. Het was mentaal echt een moeilijke wedstrijd. Ik ben trots dat we de overwinning toch binnen hebben gesleept en dat iedereen zich goed heeft gehouden. We mogen erg gelukkig zijn dat we Vichai hebben gekend."

De selectie van Leicester vertrok na de wedstrijd naar Thailand om de begrafenis van Srivaddhanaprabha bij te wonen. De uitvaart begon zaterdag en duurt, zoals gebruikelijk in Thailand, ongeveer een week.

