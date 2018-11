Ajax scoorde zaterdag in 22 minuten twee keer tegen Willem II (2-0) en richtte vervolgens het vizier op de kraker van woensdag tegen Benfica in de Champions League. Daar leek wat voor te zeggen met het oog op de overvolle agenda van de ploeg, maar Frenkie de Jong vond het maar niets.

De 21-jarige middenvelder van Ajax stond in de tweede helft regelmatig met twee armen in de lucht. De Jong wilde zo aangeven dat hij niets van het slappe spel begreep. "In de tweede helft was het echt heel slecht", baalde hij na het laatste fluitsignaal. "We deden maar wat. Het was ieder voor zich leek het wel."

"Als we zo spelen, dan worden we nooit kampioen", stelde De Jong. "Hier moeten we echt wat aan doen. Het is niet de eerste keer dat we met twee doelpunten voor komen en dan stoppen met voetballen. We slaan ons zelf voor ons hoofd als we straks de landstitel op doelsaldo missen. Nee, ik word hier niet vrolijk van."

Kasper Dolberg en De Jong waren trefzeker tegen Willem II in de Johan Cruijff Arena. Hakim Ziyech, David Neres en Klaas-Jan Huntelaar verzuimden daarna ondanks enkele grote kansen de score nog verder op te voeren voor de Amsterdammers.

'We hebben maar één kans weggegeven'

Ook Ajax-trainer Erik ten Hag was niet te spreken over het spel van zijn ploeg na het eerste half uur. "In de tweede helft was het niets meer. Dat blijft toch hangen op weg naar Benfica."

Ten Hag wilde echter niet te zwaar tillen aan de halve snipperdag die zijn spelers tegen Willem II opnamen. "Ik vond ons in de eerste helft namelijk wel heel goed spelen. Het had bij rust eigenlijk 4-0 moeten staan."

"Het klopt dat we wel vaker dit seizoen stoppen met voetballen als we een paar doelpunten voorstaan. Daar praten we over. Daar moeten we aan werken. Gelukkig hebben we wel weer gewonnen. We hebben over de hele wedstrijd ook maar één kans weggegeven."

Ajax treft Benfica woensdag om 21.00 uur in Lissabon. Bij een zege is de ploeg van Ten Hag zeker van plaatsing voor de achtste finales in de Champions League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie