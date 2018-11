Steven Bergwijn maakte zich zaterdagavond geen moment zorgen dat PSV voor het eerst dit seizoen punten zou verspelen in de Eredivisie. Ook tegen Vitesse (1-0-zege) had de koploper het geduld om te wachten op die ene kans.

"Iedereen kan bij ons een goal maken", zegt Bergwijn tegen NUsport. "We zeggen in het veld altijd tegen elkaar: 'Geduldig blijven, dat kansje komt wel en die goal komt ook'."

Die goal kwam in de wedstrijd tegen Vitesse in de 69e minuut, toen Luuk de Jong er met een intikker eindelijk in slaagde om het numerieke overwicht in de score uit te drukken. De Arnhemmers speelden sinds de veertiende minuut met tien man na rood voor Danilho Doekhi.

Desondanks kreeg PSV maar weinig kansen. "We hadden afgesproken dat we Vitesse kapot gingen spelen. We moesten ze van de ene kant naar de andere kant laten lopen en geduldig blijven, want dat kansje komt altijd wel", aldus Bergwijn.

"Al was het doelpunt misschien niet eens een kans. Het was vooral een hele goede voorzet van Hirving Lozano en Luuk maakt het goed af", zei de 21-jarige vleugelspeler.

In de eerste elf duels van het seizoen scoorde PSV liefst 39 keer, veruit het meest van alle Eredivisieclubs. Bergwijn heeft daar wel een verklaring voor. "We trainen met specialistentrainer Boudewijn Zenden veel op afwerken en dat werpt zijn vruchten af."

Bergwijn zat met blessure balend op tribune

Toeval of niet, maar op het moment dat Bergwijn twee weken geleden geblesseerd raakte aan zijn voet, begon PSV aan een moeizame serie wedstrijden. Aan een matig optreden in de Champions League tegen Tottenham Hotspur (2-2) werd ternauwernood een gelijkspel overgehouden, PSV versloeg laagvlieger FC Groningen pas in de slotfase (1-2) en dinsdag volgde het bekerfiasco tegen RKC Waalwijk (2-3 na verlenging).

"Dan zit je wel te balen op de tribune natuurlijk", vertelde Bergwijn. "Je wilt altijd dat het team het goed doet. Ik ben blij dat ik terug ben."

Maar ook met de herstelde Bergwijn speelde PSV pover tegen Vitesse. Het hoge niveau dat de Eindhovenaren eerder haalden tegen bijvoorbeeld Ajax (3-0), ADO Den Haag (0-7), Willem II (6-1) en FC Emmen (6-0) benaderde de ploeg van trainer Mark van Bommel zaterdag bij lange na niet.

Bergwijn was niet tevreden over zijn eigen spel. "Ik kan veel beter natuurlijk. Maar het kan niet altijd top zijn. Het was gewoon een moeilijke wedstrijd, Vitesse heeft het heel goed gedaan."

Met de elfde zege op rij komt langzaam maar zeker het record uit het successeizoen 1987/1988 (toen PSV de Europa Cup I won) in zicht. De ploeg van toenmalig trainer Guus Hiddink won de eerste zeventien wedstrijden op rij. "Ik hoop dat we het hele seizoen blijven winnen", zei de tweevoudig international van Oranje.

'Slecht veld Wembley geen voordeel voor PSV'

Dinsdag staat er een hele andere uitdaging voor de deur voor Bergwijn en zijn ploeggenoten. PSV gaat in Londen op bezoek bij Tottenham Hotspur in de Champions League. Met één punt uit drie duels beleefden de Eindhovenaren een matige start in de zware poule.

"We hopen dat we kunnen winnen, we gaan er alles aan doen", aldus Bergwijn. "Ik heb gehoord dat het veld op Wembley slecht is doordat er een NFL-wedstrijd is gespeeld. Maar dat is niet in ons voordeel, want wij hebben juist een voetballende ploeg."

Tottenham-PSV begint dinsdag om 21.00 uur.