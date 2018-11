Ajax gaat in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker op bezoek bij Roda JC, zo heeft de loting zaterdagavond uitgewezen. Bekerhouder Feyenoord speelt in de jacht op een kwartfinaleticket thuis tegen FC Utrecht.

Van de overige zes Eredivisionisten die nog in het toernooi zitten, treffen AZ en PEC Zwolle elkaar, neemt Fortuna Sittard het op tegen Keuken Kampioen Divisie-club SC Cambuur en wacht zowel Willem II (thuis tegen AFC), sc Heerenveen (naar ODIN '59) als Vitesse (uit tegen Kozakken Boys) een duel met amateurs.

In het achtste affiche staan Eerste Divisionisten FC Twente en RKC Waalwijk tegenover elkaar. RKC zorgde in de tweede ronde voor een sensatie door PSV, dat weliswaar met een B-elftal aantrad, met 2-3 te kloppen.

Feyenoord, dat liefst zestien van de laatste negentien bekerduels thuis speelde, stond op 23 september in competitieverband al tegenover FC Utrecht in De Kuip. De Rotterdammers wonnen dat duel met 1-0 dankzij een goal van Robin van Persie. Het was de eerste wedstrijd van Dick Advocaat als trainer van Utrecht.

Ajax hoopt in Limburg tegen Roda zicht te houden op de eerste bekerwinst in lange tijd, want de Amsterdammers pakten de prijs in 2010 voor het laatst.

De wedstrijden in de achtste finales worden gespeeld op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 december. Vorig seizoen pakte Feyenoord de beker voor de dertiende keer door AZ in de finale te verslaan.