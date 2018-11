Het verschil tussen koploper PSV en nummer twee Ajax is ook na de elfde Eredivisie-speelronde vijf punten. De Amsterdammers maakten zaterdagavond thuis tegen Willem II geen fout in de achtervolging op de concurrent: 2-0.

De eindstand was halverwege al bereikt door doelpunten van Kasper Dolberg en Frenkie de Jong. Gezien de kansenverhouding had Ajax met grotere cijfers moeten winnen.

De 33-voudig landskampioen zag PSV eerder op de avond nipt van Vitesse winnen (1-0) en wist dus dat het Willem II moest verslaan om de achterstand op de Eindhovenaren niet op te laten lopen.

Het Willem II van trainer Adrie Koster kent een zeer moeizame periode. De 'Tricolores' bleven in de Johan Cruijff ArenA al voor de achtste Eredivisie-wedstrijd op rij zonder overwinning en staan slechts vijftiende met tien punten.

Dankzij de eenvoudige winst verspilde Ajax weinig energie in aanloop naar het belangrijke Champions League-duel met Benfica van woensdag. De ploeg van coach Erik ten Hag is bij winst in Lissabon zeker van overwintering in het miljoenenbal.

Direct stormloop op Willem II-doel

In de eerste minuten van Ajax-Willem II was het eenrichtingsverkeer richting het doel van de bezoekers. David Neres, die na weken weer een basisplaats had ten koste van Donny van de Beek, had na een seconde of twintig al moeten scoren. Hij was keeper Timon Wellenreuther al voorbij, maar zag zijn te zachte inzet van de lijn gehaald worden.

In de minuten die volgden waren opnieuw Neres (doelpunt afgekeurd), De Jong en Dolberg dicht bij de 1-0. De onvermijdelijke openingstreffer viel uiteindelijk in de elfde minuut, toen Dolberg hard uithaalde op aangeven van de bedrijvige Neres.

Het machteloze Willem II slaagde er niet in onder de druk van Ajax uit te komen en dat resulteerde na iets meer dan twintig minuten in de eerste seizoenstreffer van De Jong. De middenvelder schoot uit een pass van Nicolás Tagliafico koeltjes binnen: 2-0.

Ajax slordiger in tweede helft

Nadat de eerste helft verder weinig echte hoogtepunten opleverde, meldde Willem II zich in de tweede helft iets vaker voor het doel van Ajax-keeper André Onana. Mogelijkheden waren er voor Donis Avdijaj en Fran Sol, maar een Tilburgse treffer zat er eigenlijk nooit in.

Aan de andere kant verzuimde Ajax, dat bij een gebrek aan spanning slordiger werd, de score op te voeren. Ondanks doelpogingen van onder anderen Neres, Hakim Ziyech en invaller Klaas-Jan Huntelaar bleef een slotakkoord in de gezapige tweede helft uit.

